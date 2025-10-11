José Eduardo Derbez a punto de ser secuestrado por una ex: “Me dijo: ‘Te voy a tener solo para mí’”

Actualmente, José Eduardo Derbez vive feliz con su novia, Paola Dalay, y su pequeña hija. No obstante, una mala relación estuvo a punto de arruinarlo todo. ¡El actor casi fue secuestrado por una exnovia que estaba obsesionada con él! Te contamos todos los perturbadores detalles de ese mal amor! ¿Cómo escapó?

¿Por qué José Eduardo Derbez estuvo a punto de ser secuestrado?

En su momento, José Eduardo Derbez asistió al programa ‘El minuto que cambió mi destino’. Un extracto de la conversación volvió a circular en redes sociales y es precisamente el momento en que el hijo de Eugenio Derbez mencionó que había terminado de buena manera con sus exnovias, a excepción de una.

Si bien no quiso revelar su identidad, señaló que estaba “bien loca”, pues, tras la ruptura, ella fue a su casa para pedirle que saliera un momento al estacionamiento, pues tenía que decirle algo importante. Cuando él se mete al carro de la chica para platicar, esta simplemente se arranca.

“Cortamos y me dijo: ‘¿puedes salir a tu estacionamiento?’ Le dije: ‘sí, claro’. Llego y me dice: ‘Súbete al coche’. Me siento y se arranca. Le dije: ‘¿A dónde vamos? No le avisé a nadie’. Me dijo: ‘Espérate’”, expresó.

Tras mucho insistir, la chica le reveló que lo llevaría a una cabaña en el Ajusco, pues deseaba tenerlo para “ella sola”. Como era de esperarse, entró en pánico e intentó forzar la puerta para abrirla. No obstante, se dio cuenta de que todo estaba cerrado y ni siquiera podía abrir las ventanas.

José Eduardo Derbez “Yo dije: ‘A la ma…, como de novela’. Le dije: ‘No’. Intenté abrir la puerta, la ventana, no podía. No sé si ella le puso algo. Vi que tenía unos lentes y le dije: ‘Los voy a romper’ y me dice: ‘Meh, me da igual’”.

¿Cómo fue que José Eduardo Derbez se libró de ser secuestrado?

Aunque lo contó entre risas, el actor José Eduardo Derbez admitió que en ese momento sintió mucho miedo, pues la chica no se detenía y hasta le comentó que lo amarraría en la cabaña. Cuando logró abrir la ventana del coche un poco, la amenazó con aventar sus lentes y celular si no lo regresaba a su casa o, al menos, lo dejaba en ese lugar. La mujer se negó, incluso después de que él sí tirara sus cosas.

Luego de muchas amenazas, optó por tratarla amorosamente y decirle que lo regresara a su casa para reconciliarse. Incluso le prometió que se casarían dentro de poco, ya que la consideraba el “amor de su vida”.

Afortunadamente, esto funcionó, pues su ex lo llevó hasta su casa. Al llegar, se bajó del coche y le dijo que no la quería volver a ver en su vida y le advirtió que la demandaría si se acercaba a él otra vez. Si bien la chica comenzó a reclamarle, llegó el portero de su edificio, lo que la hizo huir de lugar, no sin antes intentar atropellar a los amigos del también conductor.

“Se arranca, pero veo que mis amigos estaban al final de la calle y entonces empiezo a gritar: ‘Muévanse, que esta mujer está loca’. Les aventó el coche, pero sí alcanzaron a saltar”, indicó.

Tal parece que la amenaza de una posible demanda fue suficiente para alejar a esa chica de su vida para siempre, pues ya no la volvió a ver.

¿Quién es la novia de José Eduardo Derbez?

La actual pareja de José Eduardo Derbez es Paola Dalay, una modelo mexicana de 22 años. Ha colaborado con diversas marcas y es muy activa en redes sociales. Tiene más de 800 mil seguidores en Instagram.

Conoció a José Eduardo en 2019. Pese a que se llevan 10 años de diferencia, han logrado construir una relación bastante sólida.

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. (Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”, contó Paola en su momento.

En 2024 le dieron la bienvenida a su primera y, hasta ahora, única hija. Ambos se han dicho muy felices y enamorados.

