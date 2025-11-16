¿Recuerdas a Geny de MasterChef México? Así luce actualmente la finalista del reality en 2018

Sin duda alguna, ‘MasterChef México’ le ha dado foco a personajes que se ganaron el corazón del público. Una de ellas fue Geny Falla, quien participó en la temporada del 2018 y que era la “eterna enamorada” del chef Benito.

La originaria de Yucatán estuvo entre los finalistas del reality, obteniendo el segundo lugar. Se caracterizó por su forma directa de decir las cosas y, por supuesto, su gran talento en la cocina. Te contamos qué ha sido de ella y cómo luce actualmente.

Geny de MasterChef México 2018

¿Quién es Geny Falla, finalista de ‘MasterChef México 2018’?

Geny Falla Alcocer es una ama de casa y altruista de origen yucateco que nació en 1974. Actualmente tiene 51 años. Hasta donde se sabe, es soltera y tiene tres hijos.

Se dio a conocer tras participar en la temporada de 2018 de ‘MasterChef México’. Durante su estancia, comentó que cocinaba desde los 12 años y que su talento culinario era “nato”. También mencionó admirar mucho al chef Benito, por lo que algunos la empezaron a “shippear” con él. Ganó el segundo lugar, algo que, para algunos seguidores, fue sumamente injusto.

En una entrevista posterior, reveló que su familia fue quien la motivó a concursar en el casting. Si bien al principio se negó, después decidió intentarlo. Tras pasar las pruebas preliminares, entró oficialmente al reality.

“Cuando yo entro a MasterChef, tengo que reconocerlo, fue por cierta presión de mis hijos, que hoy se los agradezco infinitamente. Soy una cocinera de casa. Amo cocinar. Tomé la decisión de ir. Me rompí la cabeza dos semanas para ver qué iba a preparar”, indicó.

Sobre su vida personal, ha admitido públicamente que no tuvo mucho cariño por parte de sus padres, por lo que ahora busca ser feliz junto a sus hijos y sus mascotas.

Geny de MasterChef México 2018

Así luce actualmente Geny de MasterChef México

Tras haber ganado el segundo lugar en MasterChef México 2018, Geny Falla regresó a su natal Yucatán y comenzó a ser más activa en redes sociales, en las que se denomina ‘Mamá Geny’.

Ha aparecido en programas de televisión locales y ha promocionado algunos restaurantes de la zona, usando la legendaria frase “Aprobado por Mamá Geny’. En Instagram, tiene cerca de 23 mil seguidores. En tanto que, en YouTube, tiene poco más de 2 mil 500. Cabe destacar que, en esta última plataforma, no es tan activa.

Su última aparición pública fue en octubre de este año, cuando estuvo en el podcast ‘Nacha Rock’. La yucateca habló de su experiencia en MasterChef México y señaló que, pese a que no era su meta entrar al programa, disfrutó estar allí.

También mencionó que actualmente está muy feliz con su familia, disfrutando de la fama que le dejó el reality. Al día de hoy, vive sola, acompañada de sus 19 gatos y 2 zarigueyas.

¿Geny Falla estaba enamorada del chef Benito en MasterChef México?

Durante su entrevista para el programa ‘Nacha Rock’, Geny Falla confesó que nunca estuvo enamorada del chef Benito, como lo hizo ver durante su estancia en ‘MasterChef México’. Aunque dejó claro que sí lo admiraba, señaló que su “amor” solo fue una forma de “divertirse”.

“No. Lo que pasa es que… es como acá, llego yo contigo y tengo que disfrutar el momento. O sea, si voy a un lugar, lo disfruto. Estoy soltera y le voy a tirar el perro a un galán. Estaba Herrera y estaba Benito, dije: ‘Está mejor Benito’. Yo, fuera de cámara, le pedía disculpas”, indicó.

