¿Quién es el salvado y segundo finalista de La casa de los famosos México 2025 hoy, 26 de septiembre?

La emoción dentro de La casa de los famosos México 2025 alcanza uno de sus puntos más intensos esta noche, cuando se defina quién de los seis nominados logrará ser salvado de la temida eliminación y así asegurar su pase a la final en la que ya se encuentra Mar Contreras.

¿Quiénes son los habitantes nominados en la penúltima semana de La casa de los famosos México?

Mientras Mar Contreras se encuentra esperando en la final de La casa de los famosos México 2025, las estrategias y las controversias continúan en la penúltima semana de este reality. Sus demás compañeros aún esperan acompañarla rumbo a la última semana.

Durante esta novena semana de competencia, seis habitantes están en la cuerda floja. Ellos son los actuales nominados y uno de ellos podrá ser salvado el día de hoy:



Aarón Mercury

Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalílah Polanco

Shiky

El futuro de estos famosos está ahora en manos del público. Cada uno ha generado reacciones distintas tanto dentro como fuera de la casa, consolidando alianzas, protagonizando conflictos o demostrando su carisma y autenticidad en momentos clave del reality.

Mar Contreras / Redes sociales

¿Cuál sera la dinámica para la salvación en La casa de los famosos México hoy 26 de septiembre?

Esta noche, los habitantes participarán en una exigente prueba física y mental conocida como el ‘Grand prix’, cuyo ganador obtendrá pase directo a la semana final de La casa de los famosos México. Este desafío no solo será clave para la estrategia individual, sino también una herramienta que podría cambiar el rumbo de las votaciones en las últimas horas.

De acuerdo con la dinámica del show, quien gane el reto de esta noche se unirá a Mar Contreras, quien ya aseguró su lugar en la final . Esto deja a cinco nominados luchando por la salvación y la posibilidad de avanzar un paso más hacia el gran premio.

Los fans están ansiosos por conocer el resultado del Grand Prix, ya que podría eliminar a un fuerte contendiente de la nominación y dejar en peligro a uno con menos apoyo.

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Por qué el público podrá votar 20 veces por su habitante favorito de La casa de los famosos México?

Tras presentar fallas en el sistema de votaciones de La Casa de los famosos México 2025, la producción emitió un comunicado en el que reconocen que sí hubo una falla, por lo que decidieron compensar a los seguidores del programa.

Como medida especial, únicamente este 26 de septiembre, los usuarios con suscripción a ViX Premium podrán emitir 20 votos durante las transmisiones de pregala, gala y postgala. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por todos.

En redes sociales, varios usuarios expresaron su inconformidad, señalando que la recompensa fue insuficiente considerando el error. Incluso, algunos sospechan que esto podría formar parte de una estrategia para favorecer o perjudicar a ciertos concursantes.

La votación se abrirá hoy viernes 26 de septiembre a las 9:30 p.m. (hora del centro de México), justo durante la pregala transmitida en ViX.

Votaciones en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué habitante ganó la salvación y es el segundo finalista de La casa de los famosos México?

Aún no se lleva a cabo la prueba por la salvación en La casa de los famosos México. La transmisión comenzará con la pregala a las 9:30 p.m. por ViX, seguida de la transmisión principal a las 10:00 p.m. por Canal 5, donde se revelará quién gana el ‘Grand Prix’ y, por supuesto, quién es salvado de la eliminación.

Información en desarrollo...

