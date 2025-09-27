La casa de los famosos México 2025: Filtran cómo irían las votaciones hoy, viernes 26 de septiembre

En medio de las críticas que ha recibido ‘La casa de los famosos México 2025’ por la falla técnica que hubo en el sistema de votaciones, se filtra cómo supuestamente irían los votos hoy, viernes 26 de septiembre.

Recordemos que, desde que se dieron a conocer los nominados de esta semana, muchos usuarios, principalmente aquellos que contrataron VIX Premium, reportaron que no se les permitía emitir los 10 votos que se les dan cada día.

La producción se pronunció y dio a conocer que, solo por hoy, se les permitirá votar hasta 20 veces. Esto, con la intención de recompensar lo ocurrido y, aparentemente, acallar las especulaciones sobre un presunto fraude.

La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En esta semana, solo Mar Contreras se libró de estar en la placa. Esto, debido a que se convirtió en la primera finalista después de encontrar el “boleto dorado”, por lo que los nominados de ‘La casa de los famosos México’ son:

Dalilah Polanco

Shiky

Aldo de Nigris

Abelito

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Durante la gala de este viernes 26 de septiembre, uno de los habitantes podrá salir de la placa y se convertirá en el segundo finalista. Las celebridades tendrán que participar en una serie de pruebas de habilidad física y mental.

Tras esto, solo quedarán tres lugares disponibles en la gran final. Se desconoce si se designarán por votación o si habrá más retos en los próximos días.

Nominados de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quién será el próximo expulsado de ‘La casa de los famosos México 2025’? Así irían las votaciones

A través de redes sociales, ha comenzado a circular una imagen que daría a conocer cómo supuestamente van las votaciones de ‘La casa de los famosos México’ hasta el momento. Según dicha foto, quien tendría más apoyo presuntamente sería Aarón Mercury.

En tanto que quienes estarían en riesgo de salir serían Shiky y Dalilah Polanco. Así estarían los porcentajes presentados en dicha fotografía con las presuntas votaciones:

Aarón Mercury: 33%

Aldo de Nigris: 18%

Abelito: 14%

Alexis Ayala: 14%

Dalilah Polanco: 14%

Shiky: 7%

Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se dará a conocer al próximo eliminado de ‘La casa’ hasta la gala del próximo domingo 28 de septiembre. Por esta razón, dicha información solo queda en puntual calidad de RUMOR.

La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Cuándo será la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’ se llevará a cabo el próximo 5 de octubre, a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Las estrellas, así como por la plataforma de VIX.

Durante la gala, se sabrá quién queda en el quinto, cuarto, tercer, segundo y primer lugar, quien obtendrá un premio de 4 millones de pesos. Según las predicciones de redes sociales, así quedarían los finalistas:

Quinto lugar: Mar Contreras

Cuarto lugar: Aarón Mercury

Tercer lugar: Dalilah Polanco

Segundo lugar: Abelito

Primer lugar: Aldo de Nigris

Esto solo se sabra hasta el día de la final de La casa de los famosos México. Por esta razón, dichas posiciones quedan en estricta calidad de RUMOR.

