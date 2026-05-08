¿Litzy rompió su compromiso con el chef Poncho Cadena? Él anuncia que se ‘canceló’ su boda: “Tomamos la decisión”

Después de que Litzy y Poncho Cadena pusieron su compromiso en pausa hace meses, el chef reveló las verdaderas razones por las que su boda fue cancelada. ¿Es definitivo? Aquí te lo contamos.

En un reciente encuentro con la prensa, retomado por Ernesto Buitrón, Cadena se sinceró sobre su relación con la integrante de Jeans, donde aseguró que el pausar su compromiso “fue decisión de los dos”, pero no pudo evitar culparse.

La relación entre Litzy y el chef Poncho Cadena se mantiene en el ojo del huracán desde que confirmaron su romance poco después de haber coincidido en el programa MasterChef Celebrity, formato que está por estrenar una versión 24/7.

Litzy y Poncho Cadena cancelaron su boda en octubre de 2025. / Foto: Redes sociales

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¿Cuándo pospusieron su boda Litzy y Poncho Cadena?

Fue en septiembre de 2025 cuando en TVNotas te contamos que Litzy confirmó la cancelación de su boda en un encuentro con la prensa. La cantante señaló que no existía una nueva fecha y la decisión se había tomado tras las apretadas agendas de ambos.

“No hay mucha actualización porque, según nosotros, nos casábamos el 11 de octubre, ¡claro que no! Si no hemos preparado nada. Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas. Sobre todo lo hicimos por la gente porque no avisamos con el suficiente tiempo.” Litzy

Litzy estaría feliz con Poncho Cadena pese a que no hay boda. / Cortesía

En ese entonces, la cantante aseguró que no había prisa y, fuera de los planes de llegar al altar, todo marchaba viento en popa. Cabe señalar que TVNotas dio a conocer que era la cantante quien ya no quería casarse, pues prefería esperar a que el divorcio del chef se formalizara.

“Poncho, quien propuso una fecha para febrero o marzo, para así tener el suficiente tiempo para planear bien la boda, pero Litzy le dijo que mejor arreglara bien eso del divorcio y con calma ven las fechas”, informó una fuente cercana a TVNotas.

Litzy y el chef Poncho Cadena vuelven a ser cuestionados sobre su relación. / Archivo TVNotas

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¿Litzy y Poncho Cadena cancelaron definitivamente su boda?

En medio de los dimes y diretes que surgieron a raíz de la cancelación de su boda, Poncho Cadena volvió a ser cuestionado sobre la misma situación en la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

De acuerdo con el chef, su relación con la intérprete de pop español marcha bien, pero su boda no logró concretarse por los diversos proyectos que les surgieron a ambos y poco a poco han ido aplazando la fecha, por lo que siguen sin saber el día en que llegarán al altar.

“Pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo; fue así, la vida por algo manda cosas… Quiero aclarar que estamos perfectos, vivimos juntos.” Poncho Cadena

Poncho Cadena aseguró que tiene gran parte de la culpa de que su boda con Litzy no se realice. / Foto: Redes sociales

Cadena también explicó que la apertura de uno de sus restaurantes en la Ciudad de México tiene gran parte de la culpa, al igual que el nuevo lanzamiento de Masterchef, pues aunque suele grabarse en febrero y marzo, ahora que será 24/7 y se movieron los planes.

“El culpable quizás fui yo en que se me quemaron las papas, o como se diga, el tiempo no me organicé bien; a ella también le salió trabajo, tomamos la decisión los dos, pero no hay ningún problema.” Poncho Cadena

🧐 El chef Poncho Cadenta y LITZY posponen su boda 🚨 el asegura que su relación esta bien y estable#ebninforma #ernestobuitronnews #litzy #chefponchocadena pic.twitter.com/nyPumqiTpv — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 8, 2026

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Así empezó la historia de amor de Litzy y Poncho Cadena: ¿cómo se conocieron?

Antes de las declaraciones de Poncho Cadena, en diciembre de 2025 te dimos a conocer en TVNotas las declaraciones de una persona cercana a Litzy, quien aseguró que la intérprete estaba más que feliz, pues el chef ya estaba oficialmente divorciado.

De acuerdo con la fuente cercana a cantante, aunque la ilusión de la boda seguía presente, la logística había cambiado y ahora sería en CDMX, en el próximo restaurante del chef; sin embargo, esa versión no fue confirmada por Poncho Cadena en su reciente encuentro con la prensa.

Cabe recordar que su historia de amor se consolidó hasta 2025, pero se conocieron un año antes en las grabaciones de MasterChef, desde entonces son una de las parejas favoritas de los espectáculos. En TVNotas te dimos a conocer que una persona del staff los notó muy juntitos:

“Desde que iniciaron las grabaciones hubo un click entre ella y el chef Poncho Cadena. Cuando terminaron las grabaciones, ellos se siguieron viendo y cada vez es más frecuente encontrarlos juntos en eventos”, dijo la fuente.

Poco después, Litzy confirmó su relación con el chef en su participación en el programa de YouTube ‘Pinky promise’.

“Pues sí, es verdad, encontré el amor. Sí, o sea, obviamente fue después de MasterChef, por supuesto. Ahí nos conocimos y pues vieron lo que todos vieron” Litzy

Así que mientras las especulaciones sobre su relación siguen, el chef aseguró estar en una relación estable con la Litzy, pero aún se desconoce si la boda se realizará en los próximos meses y será pública.

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