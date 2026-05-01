‘La mansión VIP’: ¿Fue por Queen Buenrostro? Kim Shantal revela por qué terminó con Suavecito

La entrada de Kim Shantal a ‘La mansión VIP’ dio mucho de qué hablar en redes sociales. Y es que se reencontró con su exnovio, Luis Eduardo Guillén González, también conocido como ‘Suavecito’, a dos años de la ruptura.

Desde el ingreso de la exparticipante de ‘La granja VIP’, muchos usuarios notaron que el influencer, aparentemente, se veía incómodo. Recientemente, ambos participaron en una dinámica en la que tenían que estar esposados por un periodo de tiempo, lo que aumentó más la polémica.

A la par de todo esto, Kim se sinceró y confesó por qué se separaron, ¿confirmó que fue por Queen Buenrostro, actual novia del creador de contenido? Te contamos lo que dijo.

Suavecito y Queen buenrostro / Redes sociales

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¿Cómo fue la historia entre Kim Shantal y Suavecito?

Kim Shantal y Suavecito se conocieron hace 17 años en Tijuana, cuando trabajaban como bailarines. Si bien se separaron en su momento, retomaron el contacto hace algunos años y empezaron una relación en 2020 aproximadamente.

De acuerdo con el influencer, el romance estuvo lleno de peleas y reconciliaciones. La separación definitiva se dio en 2024. Si bien se habló de un intento de reconciliación en 2025, al final no se concretó.

Un año después de la ruptura, Suavecito dio a conocer su relación con Queen Buenrostro, quien fue la más reciente eliminada de ‘La mansión VIP’. Esto despertó las sospechas de que, aparentemente, el influencer le fue infiel a Kim con su actual pareja.

Los novios han negado esta versión, así como también el hecho de que Queen fuera amiga de Shantal. Han declarado que las mujeres solo eran “conocidas”.

Suavecito y Queen Buenrostro / Redes sociales

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Esto dijo Kim Shantal sobre su ruptura con Suavecito

Durante una plática con algunos habitantes de ‘La mansión VIP’, Kim Shantal contó que la mayoría de los problemas que tenía con Suavecito durante su relación eran por la cercanía de este último con Queen Buenrostro.

En respuesta a esto, el creador de contenido admitió que la ruptura se dio por la convivencia que tenía con su actual pareja. Y es que, al parecer, Shantal consideraba que no era normal.

“¿Por qué (terminé con él por su cercanía con Queen Buenrostro)? Porque si uno tiene inseguridades y le duele que la hieran. Que una mujer estuvo allí metida toda la vida. Nosotros viajábamos juntos, hacíamos muchas cosas y yo vi muchas cosas que a mí me herían y me molestaban. Yo le decía en secreto y me decía: ‘Ellas no son tus amigas porque siempre han hablado mal de ti y a mí se me han insinuado’. Y tiempo después fue como de: ‘Ay, ¿qué pasó? ¿No que ni al caso?’”. Kim Shantal

Si bien Kim no dio nombres, para muchos fue más que obvio que hablaba sobre Queen. También resaltó que Suavecito le habría pedido matrimonio en dos ocasiones, pero lo rechazó. Ante estas declaraciones, Suavecito solo se limitó a decir ‘No’ por momentos.

En tanto que el resto de los habitantes se quedó muy sorprendido, las redes sociales ya han tomado partido. La gran mayoría cree que Queen “sí se metió” en la relación entre su actual novio y Kim.

Hasta el momento, Buenrostro no ha dado declaraciones sobre lo dicho por Kim. Sin embargo, en anteriores ocasiones ha negado todo y dijo que su romance con Suavecito inició después de la ruptura con Shantal.

Kim dice que estando con ella y por la razón que terminaron la última vez es por que Suave iba a ver a Queen y por qué tendría que verla ? 👀👀 #lamansiónvip #lamansionvip pic.twitter.com/QqupFol2xx — TEAM DANIA💜 (@chingona_dania) May 1, 2026

¿Queen Buenrostro y Suavecito siguen siendo novios?

Tras la salida de Queen Buenrostro de ‘La mansión VIP’, se empezó a especular que su romance con Suavecito había terminado. Los fans se percataron de que lo había dejado de seguir en Instagram.

No obstante, al poco tiempo lo volvió a seguir y hasta le dedicó un mensaje romántico resaltando que lo apoyaría y que no podía esperar a verlo. Muchos creen que solo sería por “celos” ante la entrada de Kim. Y es que, más allá de la aparente incomodidad, muchos consideran que sigue habiendo una cierta atracción entre ellos.

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