Eliminación exprés en La mansión VIP hoy 28 de abril: ¿quién podría salir y cómo votar?

La mansión VIP volvió a hacer de las suyas y sorprendió a todos con una jugada inesperada justo cuando arrancó su tercera semana. El reality de HotSpanish activó una eliminación exprés, una dinámica relámpago que puso a temblar a los habitantes, cambió las reglas del juego y dejó a dos participantes en la cuerda floja.

En cuestión de horas, las votaciones se reiniciaron, los apoyos se volvieron cruciales y el público tomó un poder absoluto. Este martes 28 de abril de 2026, uno de los famosos deberá despedirse del programa, y aunque la decisión final se dará en la transmisión en vivo, ya hay nombres que preocupan seriamente a sus fans.

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La Mansión VIP vs La casa de los famosos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué es la eliminación exprés de La mansión VIP y por qué tomó por sorpresa a todos?

La eliminación exprés de La mansión VIP es una nueva dinámica implementada por HotSpanish, creador y productor del reality show, con la intención de sacudir la competencia y generar mayor tensión entre los participantes. El propio youtuber, cuyo nombre real es Roberto González Manzo, explicó durante la transmisión en vivo que el sistema de votaciones sería reiniciado por completo y comenzaría un nuevo conteo de votos durante 24 horas, dejando fuera todo el apoyo acumulado previamente.

Esta decisión provocó sorpresa, nerviosismo y polémica, ya que muchos concursantes pensaban que su permanencia estaba asegurada. Sin embargo, la eliminación exprés volvió todo impredecible, dejando claro que nadie tiene el lugar comprado en La mansión VIP.

La dinámica se definió luego de que HotSpanish preguntó directamente al público, a través de su canal de difusión, si estaban de acuerdo con una eliminación inesperada. La respuesta fue contundente y el reality cambió de rumbo en cuestión de minutos.

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La mansión VIP: Así van las votaciones en su primera semana, ¿quién sería el primer eliminado? / Redes sociales y canva

¿Quién es el eliminado de La mansión VIP hoy martes 28 de abril de 2026?

El eliminado de La mansión VIP de hoy 28 de abril de 2026 se dio a conocer en los primeros minutos de la gala.

Con menos votos que el influencer el Borgas, Rocío Sánchez tuvo que abandonar el reality, convirtiéndose así en la cuarta eliminada de La mansión VIP.

Además Kim Shantal se integra oficialmente a la competencia. Y llega en el momento MÁS tenso posible porque su ex “Suave” ya está dentro de la mansión. ¿Habrá recalentado?

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¿Cómo votar en La mansión VIP para salvar a tu participante favorito?

Para votar en La mansión VIP y salvar a tu participante favorito durante la eliminación exprés, es indispensable hacerlo a través de la función Súper chat de YouTube, disponible en las transmisiones en vivo del canal HotSpanish Vlogs.

El voto solo es válido si el mensaje incluye obligatoriamente un hashtag seguido del nombre del participante al que se desea apoyar. De lo contrario, no será contabilizado en el sistema oficial.

Cabe destacar que los votos mediante Súper Chat tienen un costo mínimo de 20 pesos mexicanos, y mientras mayor sea el monto del donativo, más puntos se suman al participante. Por esta razón, las últimas horas suelen ser decisivas y pueden cambiar por completo el rumbo de la eliminación.

La mansión VIP, como votar

¿Quiénes han sido eliminados de La mansión VIP hasta ahora?

Hasta el momento, tres personas han salido de La mansión VIP, ya sea por votación del público o por decisión propia.

La primera eliminada oficial de la temporada fue Niurka Marcos, luego de no contar con el apoyo suficiente de los espectadores. Posteriormente, la influencer Queen Buenrostro se convirtió en la segunda expulsada del reality.

Además, el participante Bruno Espino, pareja de Niurka Marcos, decidió abandonar voluntariamente la competencia, dejando vacante su lugar dentro de la casa.

Es importante recordar que los espacios de los eliminados no se quedan vacíos, ya que la producción ha optado por integrar nuevos concursantes para mantener el número de habitantes y la intensidad del juego.

Niurka sale de La mansión VIP / Redes sociales

¿Quiénes siguen compitiendo en La mansión VIP y cómo están divididos los equipos?

Actualmente, los participantes de La mansión VIP se encuentran divididos en dos equipos, lo que ha generado alianzas, conflictos y estrategias que influyen directamente en las votaciones.

Team Barullo



Sol León

Alfredo Adame

Aldo Arturo

Katy Cardona

Carlos Alberto

El Mazatlán

Aída Merlano

Team Ruletix



Eli Esparza

Agustín Fernández

Naim Darrechi

Suavecito

Jessica Sodi

Kim Shantal

El Borjas

La Jesuu

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Habitantes de ‘La mansión VIP’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Dónde y a qué hora ver la eliminación de La mansión VIP?

La gala de eliminación exprés de La mansión VIP se puede ver totalmente en vivo este martes 28 de abril a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) a través del canal oficial de HotSpanish en YouTube.

Además, la convivencia entre los participantes se transmite 24/7 de manera gratuita, aunque las galas importantes, como las expulsiones, se concentran en el horario estelar.