Alfredo Adame se rapa en ‘La mansión VIP’ y luce irreconocible, ¡en redes lo comparan con Lex Luthor!

Falta menos de un día para la primera gala de eliminación en ‘La mansión VIP’, el nuevo reality digital creado por el influencer ‘HotSpanish’, y los habitantes han hecho de todo para ganar el favor del público. Uno de los más comprometidos a seguir en el concurso es Alfredo Adame, quien llegó al punto de decirle adiós a su cabellera con tal de que la gente lo apoye. ¿Cómo luce el actor completamente rapado? Te contamos los detalles.

Alfredo Adame / Redes sociales/Mezcalent

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Así fue como Alfredo Adame decidió raparse en ‘La mansión VIP’

Como se sabe, los viernes hay ‘reto de puntos’ en ‘La mansión VIP’. Tal como su nombre lo dice, cada participante aceptará un desafío para obtener un cierto número de puntos que podría asegurar su estancia, al menor por una semana más, dentro del show.

En el caso de Alfredo Adame, se le propuso raparse completamente a cambio de 14 mil puntos que lo beneficiarían. Sin dudarlo, el actor aceptó, lo que sorprendió a todos los presentes. El encargado de quitarle la cabellera fue Alan Alapizco, mejor conocido en redes sociales como ‘el Maza Clan’.

Mientras lo dejaban sin cabello, Alfredo pidió el apoyo de sus fervientes fanáticos. Incluso mencionó a algunos de los teams que se han formado en su honor a través de redes sociales.

“Para que vean que yo sí cumplo. Me voy a quitar 10 años de encima” Alfredo Adame

Y es que recordemos que el histrión estaba en séptimo lugar en la tabla de posiciones, por lo que esos puntos podrían ayudarlo a escalar hasta los primeros lugares. Por supuesto, las reacciones en redes sociales no han faltado.

La gran mayoría de los usuarios aplaudieron el “valor” del famoso y hasta hicieron memes con su “nuevo look”. Algunos hasta lo empezaron a comparar con Lex Luthor, el villano pelón de ‘Superman’.

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¿Cómo es la dinámica dentro de ‘La mansión VIP’?

A través de un video para sus redes sociales, el influencer ‘HotSpanish’ mencionó que los 16 integrantes estarán divididos en dos equipos al azar. También explicó que la dinámica semanal de ‘La mansión VIP’ será la siguiente:

Lunes : Competencia por la comida. El equipo ganador podrá comer bien, mientras que el otro “sobrevive”.

: Competencia por la comida. El equipo ganador podrá comer bien, mientras que el otro “sobrevive”. Martes : Compiten por el cuarto VIP y dos concursantes serán enviados a la cárcel.

: Compiten por el cuarto VIP y dos concursantes serán enviados a la cárcel. Miércoles : Compiten por dos poderes; escoger a una persona que estará en riesgo y seleccionar quién cambia de cuarto.

: Compiten por dos poderes; escoger a una persona que estará en riesgo y seleccionar quién cambia de cuarto. Jueves : Robo de cuarto VIP.

: Robo de cuarto VIP. Viernes: Retos por puntos y fiesta.

Retos por puntos y fiesta. Sábado: Habitantes deciden a quién mandar a la tabla de riesgo. La nominación será cara a cara.

Habitantes deciden a quién mandar a la tabla de riesgo. La nominación será cara a cara. Domingo: Expulsión. Uno de los habitantes sale del reality por decisión del público.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La mansión VIP’?

En entrevista para TVNotas, ‘HotSpanish’ mencionó que, desde el comienzo, la gente puede votar por su favorito para que siga/gane en ‘La mansión VIP’ mediante el Superchat de YouTube.

“Desde el día uno, la gente tendrá la oportunidad de votar por su favorito a través del Super Chat de YouTube, donde los puntos serán acumulables. Se manejarán hashtags de los creadores. Se harán dinámicas para ganar puntos a partir de metas. Por ejemplo, si se acumulan 5 mil puntos en el Super Chat, ese día llegará un chef privado a hacerles de comer. Como si fuera una súper batalla de TikTok durante 1 mes” mencionó.

El concurso dura 30 días y el premio final es de dos millones de pesos: “Ojo, los lunes llegará una persona nueva. Eso le dará frescura y se mantendrán los 16. Se transmitirá por HotSpanish Vlogs y yo seré el conductor. Para quienes se pierdan la transmisión, podrán ver el programa a las 8 p.m. Es totalmente gratis”, resaltó.

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