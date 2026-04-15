La mansión VIP: Así van las votaciones en su primera semana, ¿quién sería el primer eliminado?

La mansión VIP recién comienza y, aunque apenas van unas horas de la presentación, las tendencias se van mostrando y las primeras cifras aparecen. En una reciente publicación, el propio programa compartió quiénes son las celebridades que más y menos apoyo tienen al momento. Te mostramos todo.

¿Quiénes son todos los participantes de La mansión VIP?

La batalla por ser el mejor reality crece cada vez más, ahora La mansión VIP, creación del influencer HotSpanish, es una apuesta nueva para un mercado que quiere romper las redes sociales.

El elenco elegido mezcla la juventud, con la experiencia, creadores de contenido y grandes nombres de la televisión están presentes en este reality. Te compartimos la lista completa:



Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

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Habitantes de ‘La mansión VIP’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es el participante de La mansión VIP que menos apoyo ha recibido?

A pocos días de haber iniciado, la tabla de votaciones ya muestra el favoritismo por parte del público por algunos participantes de La mansión VIP, acercándolos al gran premio de dos millones de pesos.

De acuerdo con la actualización más reciente compartida por HotSpanish, encargado del proyecto, el habitante con más votos hasta el momento es Eli Esparza, y el que menos ha reunido es “Suavecito”, un conocido influencer.

La lista completa es la siguiente:



Eli Esparza, 11 mil 652 votos, Sol León, 12 mil 205 votos, Carlos Alberto, quien acumula 6 mil 561 puntos, El Mazaclan con 4 mil 112 puntos, Aida Merlano con 3 mil 849, Alfredo Adame, quien suma 2 mil 993 puntos, Agustín Fernández suma 1757 puntos, Aldo Arturo con 1746 puntos, Niurka Marcos tiene 892 puntos, Naim Darrechi ya lleva 825 puntos, Katy Cardona suma 559 puntos, Rocío Sánchez casi al fondo con 510 puntos, Jessica Sodi ya suma 331 puntos, Queen Buenrostro apenas con 243 puntos, Bruno Espino con 239 puntos y, Suavecito al fondo con 48 puntos.

Cabe destacar que este listado es completamente oficial, ya que fue compartido por HotSpanish, el creador del proyecto.

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¿Cómo votar por tu favorito en La mansión VIP?

HotSpanish, quien está al frente de La mansión VIP, habló para TVNotas hace unos días y reveló detalles sobre este nuevo reality que ya está dando de qué hablar.

Desde el día uno, la gente tendrá la oportunidad de votar por su favorito a través del Super Chat de YouTube, donde los puntos serán acumulables. HotSpanish

El Super Chat de YouTube llega por medio de donaciones que haga cada persona del público o seguidores de las celebridades. De manera paralela, dichas donaciones pueden convertirse también en privilegios que puedan beneficiar a su favorito.

“ Se tomarán los 2 últimos lugares del Super Chat y los otros 2 saldrán por las votaciones que hagan entre los mismos (habitantes). La votación será cara a cara y los domingos se eliminará ”, nos contó HotSpanish.

¿Quién será el primer eliminado del programa?

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