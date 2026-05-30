Arturo Carmona dice si la carrera de Alicia Villarreal está controlada por Cibad Hernández: ¿Él decide?

Arturo Carmona habló sobre Alicia Villarreal y reveló si es una mujer independiente, luego de que surgieran señalamientos sobre la presunta intención de Cibad Hernández de querer controlarla y en medio del pleito legal que enfrenta ‘la Güerita consentida’ contra Cruz ‘N’. ¿Qué dijo? ¡Te contamos!

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Arturo Carmona sale en defensa de Alicia Villarreal. / Redes sociales

¿Por qué Arturo Carmona y Alicia Villarreal se separaron?

Alicia Villarreal y Arturo Carmona se casaron en 1998 y, un año después, nació su hija Melenie Carmona. Durante sus primeros años como pareja se mostraban constantemente juntos en eventos públicos y proyectos relacionados con el entretenimiento, por lo que su separación en 2001 llamó la atención dentro del medio artístico.

Aunque ninguno de los dos reveló en aquel momento una razón específica para terminar su matrimonio, con el paso de los años ambos han hablado sobre distintos factores que influyeron en la ruptura. Tanto Alicia Villarreal como Arturo Carmona han mencionado que la edad y la etapa personal en la que se encontraban tuvieron un peso importante dentro de la relación, ya que se casaron siendo jóvenes.

El propio Arturo Carmona aclaró tiempo después que la separación no estuvo relacionada con una infidelidad. Por su parte, Alicia Villarreal reconoció que atravesar el final de su matrimonio fue un proceso complicado a nivel emocional, especialmente por los cambios familiares que implicó en aquel momento.

A pesar de la ruptura, durante años ambos mantuvieron una relación cordial enfocada en la crianza de su hija. Incluso, antes de la reciente polémica relacionada con Cruz ‘N’, Alicia Villarreal y Arturo Carmona continuaban mostrando convivencia y comunicación en distintos momentos públicos y familiares.

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Alicia Villarreal “conoce su negocio”: Arturo Carmona defiende su independencia profesional. / Redes sociales

¿Por qué dicen que Cibad Hernández quiere controlar a Alicia Villarreal?

La reciente presentación de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional generó polémica después de que el programa Ventaneando comentó algunos aspectos del concierto y señaló que la cantante no necesitaba invitados especiales para destacar sobre el escenario. Los conductores del programa hablaron sobre la trayectoria de la intérprete y aseguraron que su presencia era suficiente para sostener el espectáculo por sí sola.

Tras esos comentarios, el productor Hugo Mejuto reaccionó públicamente y cuestionó la postura expresada en el programa de espectáculos. Según explicó, la participación de invitados no tenía relación con la necesidad de respaldar el show de Alicia Villarreal, sino con una intención de crecimiento y colaboración dentro del concierto: “Alicia no necesita cantar con nadie más sí, pero no lo hce porque lo necesite, lo hace por gusto, por sumar y honrar trayectorias, por compartir historias en un escenario y son grandes estrellas y grandes resultados los que ha dado a todas el proyecto Grandiosas. Est*pidos, pónganse a revivir su programa, que ustedes sí necesitan y mucho”.

La situación escaló después de que Alicia Villarreal publicó un comunicado para deslindarse de las declaraciones hechas por Hugo Mejuto. En medio de la polémica, también comenzaron a surgir versiones en redes sociales y especulaciones relacionadas con Cibad Hernández, pareja de ‘la Güerita consentida’ y una presunta intención de influir en decisiones relacionadas con la carrera de la cantante. Sin embargo, hasta el momento esa información no ha sido confirmada públicamente por las personas involucradas.

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Alicia Villarreal y Cibad Hernández llevan una relación llena de polémicas. / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona de Alicia Villarreal?

Arturo Carmona habló sobre la manera en que la cantante ha manejado su carrera a lo largo de los años. El actor aseguró que Alicia Villarreal siempre ha tomado las decisiones relacionadas con su trayectoria artística y destacó la experiencia que tiene dentro de la industria musical.

“Alicia siempre ha sido muy independiente en temas profesionales, en temas sobre todo de su talento, de lo que es como empresa, de lo que es como marca. Sí necesita y requiere y ha tenido equipos laborales, pero al final la última palabra siempre la ha tenido ella porque ella conoce su negocio”, mencionó Arturo Carmona ante medios de comunicación.

El actor también señaló que la intérprete de regional mexicano ha construido su carrera a partir del trabajo constante y la experiencia acumulada desde muy joven. Según comentó, Alicia conoce a profundidad el funcionamiento de la industria y las dificultades que existen dentro del medio artístico.

“Solamente lo que sé y lo que me consta es que ella es una mujer muy trabajadora, que ha llevado sus cosas de forma muy independiente y por eso es lo que es hoy por hoy. Tiene muchos años de experiencia y ella ha trabajado desde muy niña para lo que ha logrado el día de hoy”, comentó.

Arturo Carmona además habló sobre las colaboraciones musicales y la presencia de invitados en conciertos, luego de la conversación que surgió alrededor de la presentación de Alicia Villarreal. “Definitivamente si hubo invitados es porque ella los invitó o ella lo permitió. Hoy por hoy hay muchas colaboraciones que están de moda, que ayudan mucho a los compañeros en la industria. Lo hace Carín (León), lo hace (Christian) Nodal, lo hacen muchos. Los más beneficiados de esto obviamente es el público”, concluyó.

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