Lalo ‘el Mimo’ le hace dolorosa petición a su hija sobre su futuro, pero su hija ¡no la quiere cumplir!

El actor Lalo ‘el Mimo’ Meza de la Peña reveló que, tras varios problemas de salud, le pidió a su hija, Maricarmen de la Peña, que lo deje quedarse en La casa del actor, lugar en el que viven figuras del espectáculo como Lucila Mariscal.

No te pierdas: Actor de La rosa de Guadalupe sorprende al hablar del acoso, ¿él lo sufrió?: “Está muy normalizado”

La hija de Lalo ‘el Mimo’ responde tras deseo del actor de quedarse en La casa del actor. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Lalo ‘el Mimo’?

Tras una caída que le provocó una fractura de cadera en 2025, Lalo ‘el Mimo’ habló sobre el accidente que sufrió y el momento de salud que vive actualmente y la manera en que su hija, Maricarmen de la Peña, ha estado pendiente de él durante su recuperación.

El actor explicó que el accidente ocurrió dentro de su casa, cuando tropezó accidentalmente con un tapete y posteriormente se cayó, lo que le provocó la lesión en la cadera.

“Dios me ha dado la oportunidad de vivir con calidad de vida. Yo me caí, me fracturé la cadera y la única que me atiende es mi hija. Me caí, me enredé con un tapete cuando estaba bien, me caí y al caerme me fracturé” Lalo ‘el Mimo’

No te pierdas: ¿Eduardo Yáñez se retira de la actuación? Revelan nuevo proyecto en el que incursionará: ¿de qué se trata?

Lalo ‘el Mimo’ habló de sus deseos de irse a vivir a La casa del actor. / Redes sociales

¿Cuál fue la petición que le hizo Lalo ‘el Mimo’ a Maricarmen de la Peña, su hija?

Lalo ‘el Mimo’ reveló que le gustaría irse a vivir a La casa del actor, como es el caso de Lucila Mariscal; sin embargo, su hija ha decidido mantenerse cerca de él y acompañarlo en esta etapa.

“La vida es un espacio corto de edad, de tiempo, entre dos eternidades. Cuando no has llegado todavía no sabes ni de dónde viene ni quién te va a tocar ser papá. Yo le digo: ‘Mi hija, ya déjame en La casa del actor’. Ya le digo: ‘Ya, mija, cásate y vete. Déjame que me pudra yo aquí’. No quiere. Es un ángel. No quiere volar fuera de mí”. Lalo ‘el Mimo’.

Por su parte, Maricarmen de la Peña explicó que el año pasado vivió momentos complicados debido al estado de salud de su padre y aseguró que verlo activo y trabajando ha sido importante para él.

“Mi mejor premio es verlo bien. El año pasado yo pensé que se moría, pensé que ya no iba a estar con nosotros, pero salió adelante. Es su ímpetu por vivir. Él es feliz trabajando”, dijo.

La hija del actor también contó que Lalo ‘el Mimo’ continúa realizando proyectos profesionales y recientemente grabó nuevas cápsulas, además de participar en una serie en la que interpretará a un abuelo.

“Qué bueno que siga trabajando. Eso es lo que a él lo mantiene bien, el trabajo. Yo soy hija única. No me he casado porque no he querido. Para mí, mi papá es una persona muy importante en mi vida y apoyarlo para mí es maravilloso. ¿Cómo le puedes decir a un ser humano: ‘Te llevo a La casa del actor o a cualquier asilo’, si duró tantos años trabajando por una vejez digna?”. Maricarmen de la Peña.

No te pierdas: Sergio Mayer celebra su tercera edad: ya piensa en tramitar su tarjeta de apoyo, ¿el galán quiere descuentos?

Lalo ‘el Mimo’ y su hija conmueven tras hablar de La Casa del Actor y su salud. / El minuto que cambió mi destino

¿Cuántos hijos tuvo Lalo ‘el Mimo’?

Además de su trayectoria en televisión y comedia, Lalo ‘el Mimo’ Meza de la Peña formó una familia junto a la actriz Maricarmen Reséndez, con quien tuvo a su única hija, Maricarmen de la Peña. Actualmente, ella es quien se mantiene más cercana al actor y quien ha estado pendiente de él durante los temas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

Maricarmen de la Peña también ha acompañado a su papá Lalo ‘el Mimo’ en distintos encuentros y entrevistas, donde ha hablado sobre el vínculo familiar que mantienen.

No te pierdas: Sergio Sendel boicoteó la carrera actoral de su hijo Graco: “Habló para que me sacaran”, ¿qué pasó?