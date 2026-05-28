Actor de La rosa de Guadalupe sorprende al hablar del acoso, ¿él lo sufrió?: “Está muy normalizado”

Un actor que participó en producciones como La rosa de Guadalupe y Amores verdaderos sorprendió al revelar que ha vivido situaciones de presunto acoso por parte de algunos hombres, ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué actor revela que sufre acoso?

Adrián Escalona, recordado por interpretar a Gillo, el hijo de Susana González, en Amores verdaderos, ha llamado la atención en redes sociales por el cambio físico que ha mostrado en los últimos años.

El actor comparte constantemente parte de las rutinas de ejercicio que realiza y fotografías relacionadas con su estilo de vida, contenido que suele generar conversación entre sus seguidores.

A través de plataformas digitales, Adrián Escalona publica imágenes y videos en los que deja ver el resultado del entrenamiento físico que practica con frecuencia.

Algunas de esas publicaciones acumulan miles de reacciones y comentarios por parte de usuarios que destacan su apariencia y la disciplina que mantiene relacionada con el ejercicio.

Las fotografías que comparte el actor suelen viralizarse rápidamente y provocar distintos tipos de mensajes en redes sociales. Mientras algunos seguidores resaltan su físico, pero algunos más son en doble sentido.

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Qué dijo Adrián Escalona sobre el acoso que vive en redes sociales. / Redes sociales

¿Qué dijo Adrián Escalona, actor de La rosa de Guadalupe, del presunto acoso que vive?

Adrián Escalona habló en redes sociales sobre las situaciones de acoso que asegura enfrentar desde que comenzó a compartir más contenido personal y fotografías en redes sociales como diversos famosos que comparten sus rutinas de ejercicio como Yahir o David Zepeda.

A través de una historia publicada en Instagram, donde respondió preguntas de sus fans, hubo una que llamó la atención: “¿Qué opinas de tus seguidores de la comunidad gay?”.

A lo que Adrián Escalona reconoció que ha recibido mensajes incómodos por parte de algunos hombres y señaló que, con el tiempo, entendió que este tipo de situaciones suelen normalizarse dentro del medio artístico y las redes sociales.

“No todos, pero sí me acosan mucho. He entendido que como hombre y figura pública, está muy normalizado el acoso, así que ni quejarse es bueno porque de todas maneras no va a dejar de pasar, son gajes del oficio”. Adrián Escalona.

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Adrián Escalona rompe el silencio sobre mensajes incómodos que recibe en redes sociales. / Redes sociales

¿Quién es Adrián Escalona?

Adrián Escalona es un actor mexicano nacido el 5 de diciembre de 2003 que comenzó su carrera desde niño en distintos proyectos de televisión, cine y publicidad.

Uno de sus personajes más recordados es Guillo en Amores verdaderos, producción en la que participó junto a un elenco encabezado por figuras como Eiza, Sebastián Rulli y Eduardo Yáñez. También apareció en varios episodios de A que no me dejas entre 2015 y 2016.

A lo largo de su trayectoria, Adrián Escalona ha trabajado en programas unitarios como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de participar en producciones como Sin miedo a la verdad, y Mi secreto.

También formó parte de proyectos infantiles como Plaza Sésamo y realizó trabajos de doblaje y campañas comerciales.

En cine, el actor participó en el largometraje Refugio, dirigido por Demián Bichir, además de intervenir en cortometrajes y documentales producidos en México.

Paralelamente a su trabajo en televisión, Adrián Escalona, actor de Rosario Tijeras, serie protagonizada por Bárbara de Regil, mantiene actividad constante en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con ejercicio, estilo de vida y aspectos de su carrera artística.

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