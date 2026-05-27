Raquel Garza anuncia el regreso de Tere, la secretaria, ¡después de 22 años! ¿Por qué aceptó y cómo luce?

Después de varios años alejada de la pantalla, Raquel Garza reveló que el personaje de ‘Tere, la secretaria’ regresará próximamente. La actriz compartió detalles sobre este retorno, uno de los personajes más recordados de su carrera, que volvió a colocarse en conversación entre el público tras el anuncio de su regreso a escena.

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Raquel Garza compartió detalles del regreso de Tere, la secretaria. / Redes sociales

¿Quién es ‘Tere, la secretaria’ y en qué programas salió?

‘Tere, la secretaria’ se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la televisión gracias a la interpretación de Raquel Garza. Durante varios años apareció en programas como La oreja y Vida TV, donde participaba en distintas secciones con comentarios relacionados con la farándula y situaciones de humor.

El personaje llamaba la atención por su estilo característico, especialmente por los peinados voluminosos y las conversaciones cargadas de chismes sobre el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, ‘Tere, la secretaria’ se volvió una figura recurrente dentro de la televisión mexicana y terminó por colocarse entre los personajes más identificados por el público de aquella época.

Sin embargo, años después, Raquel Garza decidió alejarse del personaje de ‘Tere, la secretaria’. La actriz explicó en distintas ocasiones que tomó esa decisión porque buscaba explorar otros proyectos y evitar quedar identificada únicamente con este personaje que marcó gran parte de su trayectoria en televisión. A partir de entonces, la actriz continuó trabajando en otros espacios dentro de la comedia, la actuación y la escritura, mientras este papel permaneció fuera de pantalla durante varios años, hasta el reciente anuncio de su regreso.

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Raquel Garza revive a Tere, la secretaria. / Redes sociales

¿Por qué regresa Tere, la secretaria?

En entrevista con Edén Dorantes, la actriz de ‘Dr. Candido Pérez’ confirmó el regreso de ‘Tere, la secretaria', personaje que permaneció fuera de pantalla durante más de dos décadas. La actriz habló sobre el momento profesional que vive actualmente y recordó el proceso que enfrentó tras cerrar el ciclo de “Tere”, personaje que marcó una etapa importante de su carrera en televisión.

“La gente agradece mucho que a estas alturas de mi vida pueda diversificarme, pueda tener trabajo en teatro. Yo nunca le digo que no al trabajo. Tuve mucho trabajo que hacer después de tener a la secretaria. Volví a iniciar mi carrera y trabajé mucho en el teatro al mismo tiempo que hacía televisión” Raquel Garza

Raquel Garza también reconoció que desprenderse de “Tere, la secretaria” fue un proceso complicado, ya que durante mucho tiempo el público la relacionó directamente con esa figura televisiva. Según explicó, buscó abrirse paso en otros proyectos y construir nuevas oportunidades dentro del medio artístico, consciente de que la carrera de actuación requiere mantenerse en constante movimiento.

“No fue fácil, pero sabía que iba a llegar una edad en que las oportunidades se escasean y entonces hay que agradecer ese trabajo previo. Pero la carrera del actor es de mucho trabajo, de verdad que sí. Me costó creo que más quitármela que llegar a posesionarme”, mencionó.

Finalmente, la actriz reveló que recientemente volvió a interpretar al personaje para una participación especial junto a Abelito, situación que terminó por confirmar el regreso de “Tere”. “Ahorita vengo de un capítulo especial con Abelito. Me la pidieron y dije: ‘Va, me lo hago’. Pero fue una cosita chiquitita. Por eso los pelos, por eso el arguende que traigo”, dijo entre risas.

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Raquel Garza confirma regreso de Tere, la secretaria. / Redes sociales

¿Quién es Raquel Garza?

Raquel Garza es una actriz y comediante mexicana nacida el 28 de abril de 1965 en Tampico, Tamaulipas. A lo largo de su carrera se ha desarrollado en televisión, teatro, radio, cine y doblaje, aunque gran parte del público la identifica por el personaje de Tere la secretaria. Estudió en el Instituto Andrés Soler y, en sus primeros años dentro del medio artístico, formó parte de la Liga Latinoamericana de Improvisación, además de trabajar como asistente de los magos Ari Sandy y Krotani.

Su debut en teatro ocurrió en 1984 con la obra Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín. Más adelante también participó en Retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, y en distintas temporadas de Don Juan Tenorio. Paralelamente desarrolló trabajos en radio con programas como La razón y el corazón, Querer es poder, Duendes y Las aventuras de Don Procopio, además de realizar proyectos de doblaje y participar en cine con la película Take of Beverly Hills.

En televisión, Raquel Garza apareció en producciones como Gente bien, Ramona, Amor real y Velo de novia, además de participar en varios episodios de Mujer casos de la vida real. En 2006 formó parte de La fea más bella con el personaje de Sara Patiño. Posteriormente trabajó como conductora en TV Millones junto a Raúl Araiza y Penélope Menchaca, y continuó participando en proyectos como Cuenta pendiente, Muchacha italiana viene a casarse, Pasión y poder y Tenías que ser tú.

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