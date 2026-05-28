Muere integrante de María de todos los Ángeles; Doña Lucha lo despide con desgarrador mensaje: “Inmenso dolor”

Fue a principios de 2026 cuando Mara Escalante enfrentó uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su padre, Mario Cid, guionista y actor de la época del Cine de Oro. Hoy, el luto vuelve a tocar su puerta.

La comedia mexicana está de luto y el corazón de los fans de María de Todos los Ángeles se estruja. Mara Escalante, la querida actriz y comediante que dio vida a Doña Lucha, confirmó la muerte de uno de los creativos más cercanos y entrañables en su carrera.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de amor, nostalgia y profundo agradecimiento. Sus palabras dejaron ver la conexión tan especial que existía entre ambos, una relación que trascendía lo profesional y que se fortaleció con los años dentro y fuera del set.

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Muere colaborador de ‘María de Todos los Ángeles’ / IG

¿Quién fue el colaborador de ‘María de todos los Ángeles’ que murió HOY 28 de mayo?

El colaborador de María de Todos los Ángeles que murió este 28 de mayo fue Rafael Campos Romero, mejor conocido como Rafa Campos, un músico, compositor, escritor y promotor cultural originario de Veracruz que trabajó de cerca con Mara Escalante en varios proyectos de comedia y teatro. Su nombre quizá no siempre estuvo frente a cámaras, pero su talento fue fundamental para construir historias, humor y momentos entrañables que marcaron a toda una generación.

Rafael Campos destacó por su versatilidad: desde escribir contenido para televisión hasta crear letras musicales que acompañaron producciones escénicas y audiovisuales. Entre sus participaciones más recordadas están Muero por Marilú, Hazme reír y colaboraciones en cápsulas de humor que trascendieron fronteras, llegando incluso a países como China, Sudáfrica y Japón.

En su faceta musical, también formó parte del grupo “Jugosos Dividendos” y colaboró en la creación de música para cine, como en la película Ahí te encargo a mi mamá. Su huella artística fue profunda y diversa, consolidándolo como una mente creativa imprescindible dentro del entretenimiento mexicano.

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Muere colaborador de ‘María de Todos los Ángeles’ / IG

¿Cómo confirmó Mara Escalante, ‘Doña Lucha’, la muerte de Rafael Campos, colaborador de María de todos los Ángeles?

La actriz Mara Escalante, quién se alejó de la televisión en 2002 luego de no aparecer en la nueva temporada de ‘María de Todos los Ángeles’, utilizó sus redes sociales para dar a conocer la lamentable noticia de la muerte de Rafael Campos, acompañando sus palabras con fotografías juntos que evidencian la cercanía que mantuvieron por años.

Con una mezcla de dolor y gratitud, la comediante escribió: “No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento. Gracias Rafita: Por tantos momentos de alegría que viniste a darnos a los que te conocimos”.

En su mensaje, Mara Escalante también destacó la importancia del trabajo creativo de Rafael Campos en la comedia mexicana, mencionando proyectos clave en los que colaboraron:

“Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: María de todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme reír, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokyo. etc, etc; etc. Gracias por el equipo que formaste”. Mara Escalante

Muere colaborador de ‘María de Todos los Ángeles’ / IG

¿De qué murió Rafa Campos, escritor de ‘María de todos los Ángeles’?

Hasta ahora, ni Mara Escalante ni familiares cercanos han revelado la causa de muerte de Rafael Campos Romero, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores y colegas del medio. Sin embargo, el impacto de la noticia ha sido inmediato en redes sociales, donde fanáticos y figuras del espectáculo han comenzado a expresar sus condolencias.

El mensaje final de Mara Escalante revela que Rafael logró robarse su cariño: “Te amo con todo mi corazón, amigo, Que el ser divino te reciba en la gloria que te mereces, Rafael Campos”.