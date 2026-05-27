¿Eduardo Yáñez se retira de la actuación? Revelan nuevo proyecto en el que incursionará: ¿de qué se trata?

Después de una larga trayectoria frente a las cámaras, Eduardo Yáñez se prepara para dar un nuevo paso en su carrera dentro de la industria del entretenimiento. El actor debutará como productor y director de película tras la polémica que enfrenta por el altercado que sostuvo con la reportera Patricia Cuevas hace algunos años.

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Eduardo Yáñez da giro a su carrera: ahora produce película. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Eduardo Yáñez y la reportera Patricia Cuevas?

La polémica entre Eduardo Yáñez y la reportera Patricia Cuevas se remonta a junio de 2024, cuando ambos coincidieron en la alfombra roja de los premios Grandeza Hispana.

De acuerdo con la versión de la comunicadora, ella intentaba entrevistar al actor cuando presuntamente él le quitó el celular, lo rompió y después se retiró con el dispositivo, situación que provocó momentos de tensión dentro del evento.

Tras lo ocurrido, el programa Sale el Sol informó que Patricia Cuevas habría presentado parálisis facial derivada de un golpe.

Además, durante el altercado también intervino personal de seguridad, quienes presuntamente forcejearon con algunas personas presentes mientras intentaban controlar la situación.

Una semana después, la periodista Jessica Gil Porras reveló que ya existía una denuncia formal contra el actor y parte del equipo de seguridad.

“Me dicen que ya están en la Fiscalía y la denuncia es contra Eduardo Yáñez por robo y en contra del equipo de seguridad por agresiones”, señaló entonces.

Mientras que en abril pasado, Eduardo Yáñez acudió a una audiencia en los juzgados del Reclusorio Sur para retomar el proceso relacionado con la denuncia presentada por Patricia Cuevas. Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a la falta de una carpeta de investigación.

“Sabemos que de un delito de un robo, pero quién nos imputa, cuándo, dónde, no lo sabemos”, declaró el abogado del actor.

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Eduardo Yáñez y su pelea con reportera. / Archivo TVNotas

¿Eduardo Yáñez debuta como productor?

Eduardo Yáñez se encuentra trabajando en una nueva etapa profesional con el proyecto Alcantarilla 16, producción que realiza junto al productor Eduardo Martínez y con guion de Guillermo González. El actor participa en esta historia desde el área de producción y dirección, marcando así un cambio dentro de su trayectoria en la industria audiovisual.

Durante una entrevista con Produ, se reveló que la película Alcantarilla 16 está financiada con recursos propios y actualmente se filma en el barrio bravo de Tepito. Las grabaciones ya se encuentran en marcha y forman parte del arranque de esta nueva faceta profesional para Eduardo Yáñez detrás de cámaras.

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Eduardo Yáñez ahora debuta como productor. / Facebook: Eduardo Yáñez

¿De qué se trata la película Alcantarilla 16 que produce Eduardo Yáñez?

Eduardo Yáñez compartió algunos detalles sobre Alcantarilla 16, el proyecto con el que incursiona en la producción y dirección.

El actor explicó que la historia busca retratar problemáticas sociales que, desde hace tiempo, le interesa abordar a través de la ficción y de relatos inspirados en situaciones que ocurren en distintas zonas del país.

“Desde hace tiempo estoy escribiendo algunas historias tratando de platicar abiertamente de lo que está pasando. Aquí estoy tocando el tema de los niños de la calle que viven en alcantarillas, en condiciones realmente deplorables, y de la gente que se aprovecha de esto y los usa para volverlos criminales”, comentó el actor a Produ sobre la temática central de la producción.

Yáñez también habló sobre las grabaciones que actualmente realizan en el barrio bravo de Tepito y aseguró que los propios habitantes de la zona han respaldado el proyecto durante el proceso de filmación. Según explicó, la respuesta de la comunidad ha sido clave para poder trabajar dentro del lugar donde se desarrolla parte de la historia.

“El barrio nos está cuidando; la seguridad ellos mismos nos la están dando. Me siento con mucha suerte de que la gente reconoce mi carrera, les caigo bien y nos están apoyando muchísimo. Ni siquiera un productor con tanto dinero puede entrar aquí a filmar aunque pague millones; son cosas que no cualquiera logra”, puntualizó Eduardo Yáñez, reconocido por su trabajo en telenovelas como Fuego en la sangre, Amores verdaderos y Destilando amor.

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