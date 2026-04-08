Eduardo Yáñez a los juzgados tras presunta agresión a reportera de espectáculos, ¿giran orden de aprehensión?

La polémica que envolvió a Eduardo Yáñez y a la reportera Patricia Cuevas ha vuelto a revivir, luego de que el actor se presentara la mañana de este miércoles 8 de abril en un juzgado del Reclusorio Sur en la Ciudad de México. A casi dos años de este suceso... ¿Qué pasará con el actor?

Eduardo Yáñez / Liliana Carpio/Redes sociales

¿Cuál fue el conflicto entre Eduardo Yáñez y una reportera de espectáculos?

Todo sucedió en junio del 2024, cuando Eduardo Yáñez protagonizó una polémica se debido a un altercado que sostuvo con la reportera Patricia Cuevas durante la alfombra roja de los premios ‘Grandeza Hispana’.

De acuerdo con la versión de la comunicadora, ella intentaba hacerle algunas preguntas al actor cuando, de manera inesperada y sin motivo claro, él le quitó el celular, supuestamente lo rompió y se lo llevó. Esta situación le habría provocado un ataque de pánico, por lo que tuvo que ser llevada al baño para poder calmarse.

Después del incidente, el programa Sale el sol informó que Cuevas habría sido diagnosticada con parálisis facial a causa de un golpe. Cabe señalar que durante el enfrentamiento también intervino el personal de seguridad del evento, quienes presuntamente forcejearon con algunos de los presentes.

Una semana después, se informó que Eduardo Yáñez había sido denunciado formalmente:

Me dicen que ya están en la Fiscalía y la denuncia es contra Eduardo Yáñez por robo y en contra del equipo de seguridad por agr3siones. La periodista Jessica Gil Porras, en 2024

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Eduardo Yáñez y su pelea con reportera / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Eduardo Yáñez a su salida de los juzgados HOY 8 de abril?

Este miércoles 8 de abril el actor Eduardo Yáñez se presentó en los juzgados ubicados en el Reclusorio Sur, para una audiencia que tenía como fin retomar aquella denuncia realizada por Patricia Cuevas.

La audiencia se suspendió debido a falta de una carpeta de investigación, según el abogado del actor. “ Sabemos que de un delito de un robo, pero quién nos imputa, cuándo, dónde, no lo sabemos ”, dijo el licenciado.

Por otra parte, Eduardo dio algunos detalles del momento que causó polémica, asegurando que la comunicadora tiene el derecho de denunciar:

Hubo una persecución, me pegó con el teléfono en la cara, yo lo agarré, se lo devolví y no lo quiso recibir, y esa es la verdad. Eduardo Yáñez

Por último, Yáñez lamentó que este tema esté generando conversación, ya que hay otras situaciones en el país que requieren de más atención.

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¿Cómo respondió la periodista Patricia Cuevas tras la audiencia con Eduardo Yáñez?

A su salida del Reclusorio Sur, la periodista Patricia Cuevas y sus abogados atendieron a los medios para aclarar más detalles sobre lo ocurrido este miércoles.

El abogado de Cuevas indicó que el delito del que se acusa a Eduardo Yáñez es el de robo agravado: “ Es un delito de robo agravado por la naturaleza de las penas ”, dijo el licenciado.

Uno de los detalles que más llamó la atención, fue que Eduardo Yáñez habría sido notificado por el juez para no ausentarse de las audiencias, ya que podría desencadenar en consecuencias más fuertes:

En cualquier momento que él falte aquí, se gira orden de aprehensión. Abogado de Patricia Cuevas

Se espera que en próximos días puedan reencontrarse en estas circunstancias.

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