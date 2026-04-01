Una periodista fue secuestrada en plena calle y frente a todos; ¡así fue el aterrador momento! VIDEO

A inicios de este año se reportó la desaparición de ‘la Nicholette’, una famosa influencer que fue secuestrada a las afueras de su casa, y que el momento quedó grabado gracias a su automóvil. Ahora, otra personalidad sufrió un delicado momento.

Una reconocida periodista fue secuestrada a plena luz del día. La escena ha generado conmoción en compañeros, colegas y corresponsales de guerra que se encuentran en la zona. El hecho quedó registrado en vídeo y ya se investiga el paradero de la comunicadora. ¿Qué pasó exactamente?

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¿Quién es la periodista que fue secuestrada recientemente?

La periodista estadounidense Shelly Renee Kittleson fue secuestrada en pleno centro de Bagdad, en Irak, país en constante conflicto bélico.

El momento exacto en el que Kittleson es secuestrada quedó grabado gracias a unas cámaras de seguridad en la zona, un lugar que ha sido azotado por la guerra desde hace varios años.

El momento del secuestro ocurrió en una esquina transitada de la capital iraquí, donde dos individuos interceptaron a Kittleson y, tras un breve forcejeo, la obligaron a subir a un automóvil color gris plata.

¿Qué se sabe de ella?

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Shelly Kittleson, periodista secuestrada en Irak / Redes sociales

¿La periodista secuestrada, Shelly Kittleson, ya fue localizada?

El secuestro de la periodista Shekky Kittleson provocó una inmediata movilización de las fuerzas de seguridad, que iniciaron un operativo para dar con los responsables.

Tras lo ocurrido, se reportó que las fuerzas de seguridad iraquíes lograron ubicar a uno de los vehículos implicados, lo que derivó en una persecución a alta velocidad por calles de Bagdad. El intento de fuga terminó cuando uno de los automóviles se estrelló y volcó, quedando severamente dañado.

En el lugar, las autoridades detuvieron a un sospechoso presuntamente vinculado con el secuestro y aseguraron uno de los vehículos utilizados. Sin embargo, el operativo no logró rescatar a la periodista, ya que otros implicados habrían escapado en un segundo automóvil llevándose a Kittleson.

El caso continúa bajo investigación y el detenido está siendo interrogado para obtener pistas que permitan dar con el paradero de la periodista .

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@latinus_us Cámaras de seguridad captaron el secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, de 49 años, en calles de Bagdad. Varios hombres la arrastran y la suben a un vehículo. Autoridades iraquíes y de Estados Unidos sospechan de la milicia proiraní Kataib Hezbolá. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus - Latinus

¿Quién es Shelly Kittleson y por qué fue secuestrada?

Shelly Kittleson, periodista independiente con amplia trayectoria en Medio Oriente, ha trabajado durante años en Irak y Siria, cubriendo conflictos armados y crisis humanitarias, lo que la colocaba en una posición de alto riesgo.

Según se ha manejado en últimas horas, el secuestro de Kittleson no fue algo al azar. Funcionarios estadounidenses e iraquíes confirmaron que la periodista había recibido advertencias específicas sobre amenazas en su contra días antes del incidente.

Según reportes, Kittleson intentó ingresar a Irak desde Siria semanas antes, pero fue rechazada por no contar con los permisos adecuados y debido al contexto de seguridad en la región. Posteriormente, logró entrar al país con una visa temporal de tránsito y se instaló en un hotel de Bagdad pocos días antes de su desaparición.

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