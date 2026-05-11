Pati Chapoy destapa ¡cómo la despidieron!: “No se me liquidó” VIDEO

Pati Chapoy se colocó en el centro de la controversia una vez más, pero, en esta ocasión, no fue por sus características posturas sobre los temas más relevantes del espectáculo, sino por ella misma. A lo largo de su carrera, uno de los temas que más la ha acompañado es su salida de importante televisora cuando iba comenzando en el medio, despedida que le abrió las puertas en ‘Ventaneando’, el espacio del que hoy en día es titular.

Pati Chapoy se sincera sobre sus inicios en el espectáculo. / Redes sociales

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¿Cómo fue la despedida de Pati Chapoy de ‘El mundo del Espectáculo’?

En una entrevista con Matilde Obregón, Pati Chapoy reveló importantes detalles de su salida de la empresa de San Ángel donde era la titular de uno de los programas más importantes del espectáculo en aquel entonces.

Chapoy compartió que todo ocurrió después de un periodo intenso de trabajo que la obligó a tomar unas vacaciones por el nacimiento de su hijos, fue entonces cuando recibió la llamada del titular de la televisora.

“Créeme que me duele mucho sacarte del aire, pero tengo que hacer cambios. Y voy a meter películas y voy a hacer no sé qué tantas cosas” Según le dijeron a Pati Chapoy

Pati Chapoy recuerda cómo fue su primera despedida. / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

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¿Qué hizo Pati Chapoy después de ser despedida de ‘El mundo del Espectáculo’?

Pese a que el anunció de su salida fue inesperado, Pati Chapoy aseguró que se sintió tranquila, pero lo difícil vino después, cuando no se le brindó una liquidación por el tiempo que colaboró con la empresa.

“No, claro que no (no se me liquidó). No, no, hombre.” Pati Chapoy

Pese a que Pati Chapoy no dio mayores detalles sobre el tema, sus declaraciones se volvieron virales rápidamente en redes sociales, pues, además de hablar de ella, también dio su opinión sobre el apoyo que reciben los jóvenes y la importancia de asumir las consecuencias de sus actos.

Pati Chapoy habla sin filtros de uno de los momentos más recordados de su carrera. / Redes sociales

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¿Cómo fue la llegada de Pati Chapoy a Ventaneando?

Después de disfrutar de un tiempo de vacaciones junto a su esposo y sus hijos, recibió la llamada que le cambió la vida por completo por parte un importante empresario de otra televisora, a quién ya conocía de tiempo atrás. Dicha anécdota la contó años atrás en una entrevista con Yordi Rosado.

“Él era mi vecino de rancho... Yo llevaba a sus hijos a la escuela y su esposa recogía a sus hijos y a los míos, hacíamos ronda, era lo más fácil. Empezamos a platicar y me dijo: ‘¿por qué no te vienes de asesora?’” Pati Chapoy

En ese mismo espacio, recordó que durante ese tiempo le tocó hacer de todo, pero valió la pena, pues llegó ‘Ventaneado’, programa que la sigue colocando como uno de mayores referentes del espectáculo.

De esa forma, Pati Chappy salió de una importante televisora para llegar a otra, donde actualmente conduce un programa de espectáculos junto a personalidades como Pedro Sola, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda, Linet Puente, Ricardo Manjarrez entre otros.

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Así lo dijo Pati Chapoy: