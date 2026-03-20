¿Martha Figueroa no perdona a Pati Chapoy? Habla de la “época oscura” que vivió por su culpa: “No olvido”

Una de las enemistades más mediáticas del medio artístico ha sido la de Martha Figueroa y Pati Chapoy. Pasaron de ser colegas en el programa ‘Ventaneando’ a protagonizar una guerra de dimes y diretes en su momento. Recientemente, Figueroa abrió su corazón y dio detalles de los momentos oscuros que vivió tras salir del vespertino de TV Azteca.

Pati Chapoy / Redes sociales

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¿Cómo comenzó la pelea entre Pati Chapoy y Martha Figueroa?

Martha Figueroa entró al programa Ventaneando en sus inicios, es decir, en 1996. Todo parecía ir bien. No obstante, las cosas se complicaron en 1998. Según Figueroa, le “quitaron su lugar” después de que la invitaran a cubrir el Mundial. Afirmó que sus compañeros le comenzaron a “hacer el feo”, siendo la misma Pati quien la despidió.

“Pati un día me llamó y me dijo: ‘Cambiaron mucho las cosas cuando tú estabas y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó: ‘Te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa y que ya no estés en Ventaneando’. Yo dije: ‘Ay, sí, gracias, porque la verdad es que ya no me querían, ni yo a ellos’”, narró en su momento.

Figueroa asegura que, si bien creyó haberse ido en los mejores términos, su salida del programa solo le trajo muchos problemas para conseguir trabajo. Sostiene que Chapoy era la que le “cerraba las puertas”.

“Al día siguiente empezaron a sonarme por todos lados; ellos empezaron a tirarme horrible y yo me empecé a defender. Y ya les conté, por hacer bien mi chamba y porque hubo envidias, no es porque sea insoportable y todo lo haga mal”, relató en su momento.

En respuesta a todo esto, Pati ha dicho que existe una razón muy poderosa por la que Figueroa se fue del programa: “A lo largo de la historia, los personajes que han estado en ‘Ventaneando’, cada quien acomoda su propia historia a su conveniencia. Ella sabe la razón por la que se fue”, expresó.

Ventaneando / Redes sociales

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¿Qué dijo Martha Figueroa sobre su pleito con Pati Chapoy?

En una reciente entrevista para el pódcast ‘La taquilla’ de René Franco, Martha Figueroa recordó los momentos que vivió tras su despido de ‘Ventaneando’. Si bien dice ya no vivir “amargada” por el tema, admitió que es algo que le sigue doliendo.

“Lo que a mí me tocó estuvo muy feo. Me las vi negras un par de años. Entonces no se me olvida tampoco. Ahí lo tengo. No quiero decir que viva amargada, ni que todas las mañanas me levante con eso llorando, pero allí lo traigo” Martha Figueroa

Supuestamente, en aquella época también llegó a recibir llamadas amenazantes, aparentemente, por parte de los abogados de TV Azteca: “Esa época no se la deseo a nadie, ni lo que yo vi, ni lo que escuché, ni lo que me dijeron, no se lo deseo a nadie. Sí, qué padre Ventaneando, pero qué ojete lo que me hicieron después. Estaba consiguiendo chamba y me corrían al día siguiente…en una etapa en la que yo mantenía a mi hijo y estaba vetada en todos lados”, expresó.

Afortunadamente, con el tiempo pudo conseguir trabajo y actualmente es una de las colaboradoras de ‘Hoy’. La conductora se dijo muy feliz de que su vida mejorara tras ese “tramo oscuro”. No obstante, reiteró que es algo que no olvidará jamás, pues conoció el lado “siniestro” de Chapoy.

¿Martha Figueroa dispuesta a reconciliarse con Pati Chapoy?

En 2025, las redes sociales se conmocionaron al ver una foto de Martha Figueroa junto a Pepillo Origel y Pati Chapoy. La foto fue compartida por esta última para celebrar los 29 años de ‘Ventaneando’.

Muchos se sintieron confundidos y hasta llegaron a pensar que podría haber una reconciliación entre Martha y Pati. Sin embargo, Figueroa dejó clara su postura de que esto nunca sería así. Aunque dijo que jamás le desearía el mal, recalcó que no la quiere en su vida por todo el daño que le hizo.

“Fue una cosa muy grande; por eso, el sentimiento es grande, pero si la veo, la saludo. No cambia la historia. Claro que me importa. Fue algo tremendo. Seguramente sí (queda cariño), pero tampoco es necesario echarnos un café”, dijo.

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