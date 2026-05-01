¿Indirecta para Pati Chapoy? Cazzu lanza mensaje a quienes la critican por su forma de vestir

Para nadie es un secreto que Cazzu no es del total agrado de Pati Chapoy. La periodista no solo ha criticado todo lo que ha dicho sobre la paternidad de Christian Nodal, sino también su manera de vestir y moverse durante sus conciertos.

Si bien la argentina no suele responder a todo esto, muchos creen que, aparentemente, le habría lanzado una indirecta a la titular de ‘Ventaneando’. Y es que, durante su más reciente concierto, habló sobre quienes desaprueban su forma de vestir. Esto fue todo lo que dijo.

Cazzu / Mezcalent

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¿Cuáles han sido las críticas que Pati Chapoy ha hecho sobre Cazzu?

Si bien hubo una época en la que Pati Chapoy se expresaba medianamente bien de Cazzu, todo cambió cuando esta última empezó a poner en tela de juicio la paternidad de Christian Nodal. La llamada ‘Jefa’ ha dicho que el cantante casi no convive con su hija y que el dinero que le da para la manutención de la menor le parece insuficiente.

La periodista no solo aseguró tener pruebas de que Nodal sí es un papá responsable, sino que también le ha exigido a la argentina que mejor “se calle”.

También llegó a decir que Cazzu no llenaría sus conciertos en México, ya que no era muy conocida en este país. Como se sabe, la reggaetonera hizo ‘sold out’ en todas las presentaciones que realizó.

A la par de esto, Chapoy la ha criticado por su manera de vestir y desenvolverse en el escenario. Y es que Cazzu suele usar ropa reveladora y bailar de forma atrevida con sus bailarines.

“Me dicen que el concierto de ayer de Cazzu estuvo raro, en el sentido de que se tardó en saludar, en el sentido de que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea. ¿Es cierto?”, dijo Pati en 2025, luego de que la cantante se presentara en el Auditorio Nacional.

Cazzu / Mezcalent

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Así fue como Cazzu respondió a las críticas por su forma de vestir

El pasado 30 de abril, Cazzu dio un show en San José, California, como parte de su gira internacional, ‘Latinaje’. En algún punto, pausó el concierto para agradecer al público por su presencia y mandar un mensaje a quienes la critican por su vestimenta.

Más allá de disculparse o enojarse, la argentina simplemente manifestó sentirse muy contenta con su estilo y hasta dijo entender que mucha gente “se persine” al ver sus presentaciones.

“Para la gente que me conoce desde hace muy poco, vieron que hay algunos que me conocen por las noticias…vienen al show y dicen Dios mío ¿qué es esto? (se persigna), Dios mío, ¿qué es esto?, los diablos, los cuernos, desnuda, así somos, así somos”. Cazzu

Si bien no mencionó nombres, muchos consideran que es una indirecta muy clara hacia Pati Chapoy. Como era de esperarse, sus fanáticos la respaldaron y se alegraron de que, al fin, le hubiera puesto “un alto” a la periodista.

¿A Pati Chapoy le pagarían por atacar a Cazzu?

Cazzu ha recibido mucho apoyo de la gente, principalmente por su ruptura con Christian Nodal en 2024. Muchos siguen afirmando que, presuntamente, este último le fue infiel con su actual esposa, Ángela Aguilar.

Aunque la gran mayoría no ha dudado en apoyarla, algunos fans de la pareja e incluso celebridades del medio artístico no han dudado en criticar a la argentina y defender al matrimonio. Una de ellas sería Pati Chapoy.

En redes sociales se especula que, supuestamente, Pepe Aguilar, padre de Ángela, estaría organizando una campaña de desprestigio contra la argentina para beneficiar a su hija y yerno. Si bien esto no es algo confirmado, ha dado mucho de qué hablar y muchos la consideran cierta.

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