Pati Chapoy regaña a Pedro Sola EN VIVO; lo acusa de no querer trabajar en Ventaneando: “Por eso estás panzón”

En plena transmisión de Ventaneando, el ambiente se tensó inesperadamente cuando Pati Chapoy lanzó un fuerte reclamo contra Pedro Sola, dejando al descubierto lo que muchos consideran una dinámica ya habitual entre ambos… pero que esta vez cruzó una línea.

Pati Chapoy no se guardó nada y exhibió en vivo a Pedro Sola, acusándolo de no querer trabajar, no salir a reportear y hasta “tragarse” información exclusiva. El regaño encendió alarmas ¿se van del programa?

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Pedro Sola serio/ Pati Chapoy en Ventaneando / Instagram: @tiopedritosola/ Facebook: Pati Chapoy oficial

¿Cómo fue el regaño de Pati Chapoy a Pedro Sola EN VIVO en Ventaneando?

La transmisión de Ventaneando de este 8 de abril se salió del guion cuando Pati Chapoy detectó a Pedro Sola distraído y poco participativo. La periodista notó que su colaborador no estaba siguiendo el ritmo del programa y decidió encararlo frente al público.

Todo comenzó con una pregunta aparentemente inocente: “¿Sabes dónde anda Ricardo Manjarrez?”, lanzó Pati Chapoy al aire.

Pedro Sola, fiel a su estilo relajado, respondió con tono bromista: “Pati, yo envidioso, se nos fue a Las Vegas”.

Ese comentario fue el detonante. Pati quiso saber por qué estaba “envidioso” y Pedro contestó que no lo habían llevado, lo que provocó que la conductora usara el momento para exhibir lo que, según ella, es un patrón constante: la negativa de Sola a salir del foro para trabajar en campo.

“Es que no quieres trabajar”, soltó Chapoy sin rodeos, dejando claro que su paciencia se había agotado.

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Pati Chapoy regañó a Pedro Sola por llegar tarde a ‘Ventaneando’ / Captura de pantalla

¿Pedro Sola tenía información exclusiva y no la compartió en Ventaneando?

Para reforzar su punto, Pati Chapoy puso a Pedro Sola contra las cuerdas con un ejemplo concreto. La periodista recordó que él sabía sobre la hospitalización de Julio Preciado, pero nunca lo mencionó en Ventaneando.

“¿Cómo está Julio Preciado?”, preguntó Pati, evidenciando que esperaba una respuesta inmediata y bien informada.

Pedro Sola quedó visiblemente descolocado. Su reacción dejó ver que no estaba preparado:

“Ah pues fíjate que… ¿Julio Preciado? ¿pero no íbamos a hablar? Pero Ricardo Manjarrez no fue (…) ah, ¿cambiamos de tema?”. Pedro Sola

La escena generó un momento incómodo en el foro, pues quedó claro que Sola no estaba siguiendo la línea de información que Chapoy esperaba. Fue entonces cuando ella remató: “Tú eres el reportero de Julio Preciado”.

Ante la presión, Pedro intentó recomponer la situación:

“Pero salió rapidito del hospital y se fue a Reno, Nevada, y mañana lo tiene aquí”, dijo, ya reaccionando tarde.

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¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Pedro Sola y su negativa a reportear?

Lejos de dejarlo pasar como una broma, Pati Chapoy decidió explicar la situación directamente al público, ventilando lo que ocurre detrás de cámaras en Ventaneando y cómo trabaja uno de sus colaboradores más antiguos.

Pati Chapoy “Lo que pasa es que, fíjense nada más, le choca salir, no quiere ir a trabajar a la calle, le choca reportear y me refiero a llamadas telefónicas, a conversaciones que tiene con la gente, y tenía la información de Julio Preciado”,

Pero el comentario más fuerte llegó al final, cuando lanzó una frase que rápidamente se viralizó:

“Y por eso estás panzón, porque te tragas la información”. Pati Chapoy

La conductora remató el momento enfatizando que, si no lo presionan al aire, Pedro simplemente no comparte lo que sabe: “Ya ves, ya ves, si no te hacemos así, no dices”.

¿Cómo reaccionó Pedro Sola tras el regaño de Pati Chapoy en Ventaneando?

Evidentemente incómodo, Pedro Sola optó por poner punto final al tema lo antes posible.

Sin discutir ni contraatacar, pidió cambiar el rumbo del programa y sugirió enlazarse con Ricardo Manjarrez para continuar con la escaleta.

Así fue el bochornoso momento: