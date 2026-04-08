Pedro Sola destapa los arreglitos estéticos que se hizo ¡sin filtro! ¿Expuso su antes y después?

Pedro Sola hizo una tremenda confesión y es que el presentador reveló las veces que ha pasado por el quirófano para hacerse algún arreglito estético, ¿qué dijo el conductor de Ventaneando? Te revelamos todos los detalles.

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Pedro Sola rompe el silencio y revela los arreglitos estéticos que se ha hecho. / Redes sociales

¿Qué cirugías se hizo Pedro Sola?

Pedro Sola dio a conocer que se sometió a un procedimiento para retirar las bolsas debajo de los ojos, una condición que, de acuerdo con información de Mayo Clinic, se presenta como una hinchazón en esa zona del rostro. Este cambio suele aparecer con el paso del tiempo, cuando los tejidos alrededor de los ojos, incluidos algunos músculos que sostienen los párpados, se debilitan.

Según la institución médica, la grasa que normalmente ayuda a sostener los ojos puede desplazarse hacia los párpados inferiores, lo que provoca que se vean abultados. También puede acumularse líquido en esa área, lo que contribuye a la inflamación visible. En la mayoría de los casos, las bolsas debajo de los ojos representan una preocupación estética y no están asociadas con una afección médica grave.

Para tratar esta condición, una de las opciones es la cirugía de párpados, conocida como blefaroplastia. Este procedimiento consiste en retirar el exceso de grasa mediante una incisión que puede realizarse en el pliegue natural del párpado superior o en la parte interna del párpado inferior, además, suele llevarse a cabo de forma ambulatoria y con anestesia local, adaptándose a las características de cada paciente.

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¡Nadie lo esperaba! Pedro Sola habla de los arreglitos estéticos que se ha hecho. / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola de su cirugía estética?

Pedro Sola habló sobre las cirugías estéticas a las que se sometió en la zona de los párpados, al recordar los procedimientos que decidió realizarse en distintos momentos. En su testimonio, explicó cómo fue la primera intervención y lo que le indicaron tras el procedimiento.

“Yo me hice dos veces una operación estética, la primera me hice la de los ojos, de los párpados, este doctor nada más me abrió por un ladito y me sacó la grasa de los párpados de abajo y dijo que se me iba a retraer la piel, lo cual no sucedió del todo, la primera no sé (por qué no funcionó)”, dijo el conductor en Ventaneando.

El presentador también detalló que, tiempo después, optó por someterse a una segunda cirugía, en la que se realizaron ajustes adicionales tanto en la parte superior como inferior de los párpados, con el objetivo de modificar la apariencia de esa zona del rostro.

“La siguiente vez que me hice un jalón desde abajo y acá me hicieron un moño de pellejos, esa vez sí me hicieron acá arriba para que me abrieran el ojo y acá abajo también me quitaron piel para levantarme, eso fue en el 2004, hace muchos años terminé la operación que fue muy largo, algo que hice muy mal yo llegué a mi casa con la cara vendada y me recuperé pronto”, puntualizó Pedro Sola.

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¿Quién es Pedro Sola?

Pedro Sola nació el 28 de enero de 1947 en Veracruz y es un presentador, locutor, DJ y economista mexicano. Es conocido por su participación en el programa de espectáculos Ventaneando, transmitido por TV Azteca, donde forma parte del elenco principal junto a Pati Chapoy desde hace varios años.

Su trayectoria en Ventaneando se ha mantenido por más de veintinueve años, periodo en el que ha compartido la conducción con figuras como Daniel Bisogno, Mónica Garza y Atala Sarmiento. A lo largo de ese tiempo, Pedro Sola ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito del periodismo de espectáculos dentro de la televisión mexicana.

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