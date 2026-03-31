Esteban Macías responde a críticas por su outfit en evento de El diablo viste a la moda 2: ¡Le tiran y contesta!

El conductor Esteban Macías habló sobre los comentarios que surgieron tras su aparición en un evento de El diablo viste a la moda 2, donde su look generó conversación entre usuarios en redes sociales. Ante las críticas, el presentador respondió y explicó su postura sobre lo ocurrido.

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Esteban Macías es criticado por usar ropa de mujer. / Redes sociales Facebook

¿Cuándo es el estreno de El Diablo Viste a la Moda 2? Reparto

El diablo viste a la moda 2 retoma la historia casi 20 años después, con el regreso de Miranda, Andy, Emily y Nigel a las calles de Nueva York y a las oficinas de la revista Runway. La secuela continúa explorando el mundo editorial y las relaciones que se desarrollan en ese entorno, en una trama que se enmarca dentro del drama y el romance. La película, dirigida por David Frankel, tiene previsto su estreno el 30 de abril de 2026 en salas mexicanas. El reparto lo conforman:



Meryl Streep

Anne Hathaway

Emily Blunt

Stanley Tucci

Kenneth Branagh

En este marco, en un reciente evento de El diablo viste a la moda 2, el conductor Esteban Macías hizo su aparición con un cambio de imagen que no pasó desapercibido entre los asistentes. Para la ocasión, eligió un conjunto en tonos negros compuesto por abrigo y pantalón, que marcó el estilo de su presentación en el evento.

Sin embargo, el elemento que concentró la atención fueron los tacones rojos que formaban parte de su atuendo, los cuales destacaron frente al resto del conjunto. Su llegada al lugar quedó registrada mientras descendía de un automóvil y avanzaba hacia la entrada del recinto.

A su paso, la elección de vestuario generó miradas entre quienes se encontraban en el lugar, pero también diversas críticas en redes sociales.

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Esteban Macías explica su postura tras críticas por su outfit. / Redes sociales

¿Qué respondió Esteban Macías a las críticas por su look en la premiere de El diablo viste a la moda 2?

Tras su aparición en la premiere de El diablo viste a la moda 2, el conductor Esteban Macías también respondió a los comentarios que surgieron en redes sociales sobre su look. A través de sus publicaciones, interactuó con distintos usuarios que le plantearon preguntas y opiniones sobre su forma de vestir.

Entre los mensajes, uno de los cuestionamientos fue directo: “¿Cómo te identificas?”, a lo que el conductor respondió: “Me identifico como ser humano amable, trabajador, cariñoso, responsable”. En otro comentario, una usuaria escribió: “Nos diste estilo, maquillaje y harta vergüenza”, ante lo cual Macías reaccionó únicamente con un “like”.

Las respuestas continuaron en el mismo espacio, donde otro mensaje señalaba: “Ya estás muy viejo para ridiculeces y payasadas”, a lo que respondió: “Vieja tu mente”. En ese mismo intercambio, también explicó el motivo de su elección: “No lo hago para llamar la atención, lo hago porque me gusta”.

Finalmente al ser cuestionado sobre por qué no utiliza ese estilo en los programas donde participa, el conductor aclaró: “Puedes sentir lo que tú quieras, de ahí a que sea verdad, es diferente, voy a los programas, eventos o cosas privadas como se me antoja. Viva la libertad”.

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Esteban Macías responde a críticas por su look en evento de El diablo viste a la moda 2. / Redes sociales

¿Por qué Esteban Macías se viste con ropa de mujer?

El conductor Esteban Macías habló sobre su forma de vestir y explicó por qué en ocasiones elige prendas del departamento de mujer. A través de un video compartido en sus redes sociales, señaló que su decisión está relacionada con aspectos prácticos y de comodidad en el diseño de la ropa.

“Les tengo que decir que me gusta mucho la ropa de mujer, sobre todo porque tiene cortes más pequeños, tiene telas mucho más suaves y por eso les voy a presentar 10 looks de ropa que compré en el departamento de ‘mujer’, desde el cuello hasta los zapatos”, expresó, al detallar los motivos detrás de sus elecciones al momento de armar sus atuendos.

La moda de género fluido se ha posicionado como una forma de expresión que plantea alternativas a las categorías convencionales, apostando por prendas versátiles y por la libertad de elección al vestir, colocando en el centro la experiencia personal de cada persona.

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