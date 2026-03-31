Meryl Streep recrea escena icónica del suéter azul celeste de El diablo viste a la moda 2 en CDMX: VIDEO

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del glamour este 30 de marzo con la visita de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes arribaron como parte de la gira internacional de la película El diablo viste a la moda 2. El evento reunió a fans, celebridades e influencers en espacios icónicos como el Museo Frida Kahlo, donde se vivió un encuentro cercano con las actrices.

Nuestras cámaras de TVNotas estuvieron presentes en este evento que destacó por su estilo y presencia de figuras del espectáculo como Regina Blandón, Martha Debayle y Dalilah Polanco, quienes asistieron al estreno en un ambiente que combinó moda, cine y cultura. La velada continuó con una pasarela en el Museo Anahuacalli, donde diseñadores mexicanos presentaron sus propuestas.

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Martha Debayle fue criticada por asistir al evento de El diablo viste a la moda / Captura de pantalla Instagram

¿Cómo fue la visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la CDMX para la gira de El diablo viste a la moda 2?

La llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway provocó gran expectativa entre el público. La capital mexicana fue la primera parada dentro de una gira internacional que contempla ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres, previo al estreno de la película el próximo 30 de abril en México.

Durante su paso por el Museo Frida Kahlo, las actrices sostuvieron un encuentro con fans, medios de comunicación y celebridades invitadas. Ambas realizaron apariciones públicas y convivieron con asistentes que se dieron cita para verlas de cerca.

En cuanto a su presencia, Meryl Streep lució un vestido rojo, mientras que Anne Hathaway optó por un conjunto negro. Posteriormente, se trasladaron al Museo Anahuacalli, donde participaron en una pasarela que reunió a 20 diseñadores mexicanos.

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El diablo viste a la moda 2 / Instagram

¿Qué pasó con el suéter azul de la alfombra que llamó la atención de Meryl Streep?

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la alfombra roja de El diablo viste a la moda 2, cuando una fanática, que también se encontraba cubriendo el evento, utilizó un suéter azul celeste en referencia directa a una de las escenas más recordadas de la primera entrega de El diablo viste a la moda.

La joven aprovechó la oportunidad para pedirle a Meryl Streep recrear la icónica escena en la que su personaje, Miranda Priestly, lanza una crítica sobre la industria de la moda. En la escena original, el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep, responde a Andy Sachs (Anne Hathaway) con un monólogo que se volvió referencia dentro de la cultura pop. En el doblaje latino, el discurso señala:

“Ese ‘azul’ representa millones de dólares e innumerables empleos. Y es muy curioso que pienses que hiciste una elección que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho estas usando un suéter que fue seleccionado para ti por personas… de una pila de cosas”. Miranda Priestly

En la alfombra roja en la Ciudad de México, la fan retomó este momento al portar un suéter en ese color y pedirle a la actriz recrear la escena. Si bien durante el encuentro Meryl Streep no repitió el monólogo, sí realizó la mirada característica de Miranda Priestly, asociada a juzgar un atuendo, gesto que fue suficiente para evocar la escena y que quedó registrado en video.

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😌Cuando Miranda Priestly vio un suéter azul en la premier en CDMX de #ElDiabloVisteALaModa2

🫶🏻 Meryl Streep y Anne Hathaway estuvieron extraordinarias en su encuentro con la prensa mexicana 🇲🇽 #TheDevilWearsPrada2 pic.twitter.com/NTWJbvaxAV — Lalo González (@LaloGonzalezM) March 31, 2026

¿Qué se sabe del estreno de El diablo viste a la moda 2?

La película El diablo viste a la moda 2 forma parte de una nueva etapa del universo de la revista Runway, retomando personajes que se volvieron icónicos desde su primera entrega. Además de Meryl Streep y Anne Hathaway, se ha informado sobre la participación de Emily Blunt en esta producción.

El estreno en México está programado para el 30 de abril, como parte de uno de los lanzamientos cinematográficos previstos dentro del calendario de estrenos del año. La gira promocional incluye actividades con fans, alfombras rojas y encuentros con medios en distintas ciudades del mundo.

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