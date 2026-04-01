Anne Hathaway y Meryl Streep enloquecen al bailar cumbia de Los Ángeles Azules en gira del Diablo viste a la moda

Desde Hollywood hasta la pista de baile mexicana. Así fue el momento que hizo explotar las redes sociales cuando Anne Hathaway y Meryl Streep bailaron al ritmo de “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules en la Ciudad de México, provocando gritos, aplausos y miles de reacciones.

La visita de las protagonistas de El diablo viste a la moda 2 a la CDMX dejó mucho más que alfombras rojas y entrevistas formales. Hubo risas, complicidad, gestos inesperados y, sobre todo, una escena que nadie tenía en el radar: dos leyendas del cine entregadas a la cumbia mexicana como si estuvieran en una fiesta familiar.

El instante quedó grabado en video, se volvió viral en cuestión de minutos.

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¿Anne Hathaway y Meryl Streep bailaron cumbia en la Ciudad de México?

Sí, y el momento ya es considerado uno de los más virales del año. Durante uno de los eventos clave de su visita a la CDMX, Anne Hathaway se dejó llevar sin reservas por los acordes de “Cómo te voy a olvidar”, el clásico de Los Ángeles Azules, mostrando pasos de cumbia que hicieron estallar al público.

A su lado, Meryl Streep, más reservada pero claramente divertida, intentó seguir el ritmo. Aunque se mostró un poco tímida frente a las cámaras, no dejó de aplaudir, sonreír y disfrutar el ambiente. La escena fue espontánea, natural y cargada de buena vibra, justo lo que detonó la locura en redes sociales.

Los videos comenzaron a circular casi de inmediato y los comentarios no tardaron en aparecer:



“Anne, hermana, ya eres mexicana”

“Si cierras los ojos recuerdas las fiestas familiares”

“Un sueño hecho realidad”

“Hizo falta un buen bailarín”

“Sacando los prohibidos”

“Quién pidió esta señal”

“Baila mejor que muchos mexicanos”

Anne Hathaway is officially Mexican pic.twitter.com/VnGgVfurOB — Anne Hathalegend (@AnneHathabae) April 1, 2026

¿Por qué la gira de El diablo viste a la moda 2 comenzó en México?

Que México haya sido el punto de arranque de la gira promocional de El diablo viste a la moda 2 no fue casualidad. La producción apostó por la CDMX como primer escenario internacional, reconociendo la pasión, el alcance y la fidelidad del público latino.

La agenda de las actrices combinó cine, moda y cultura mexicana. Uno de los primeros puntos fue la Casa Azul, espacio emblemático que marcó el arranque de las actividades mediáticas. Posteriormente, la visita continuó en el Museo Anahuacalli, donde se vivió uno de los encuentros más especiales con fans y prensa.

En este recinto, Anne Hathaway y Meryl Streep participaron en una pasarela con diseñadores mexicanos, reforzando el papel de México como un referente creativo dentro de la industria global. El evento fue una mezcla de elegancia, identidad cultural y celebración.

Ahí también ocurrieron otros momentos virales: un guardia de seguridad cubriéndolas del sol durante una entrevista, gesto que Meryl Streep agradeció con un tierno beso, desatando suspiros entre los presentes.

Además, una reportera llamó la atención de la actriz por usar un suéter azul celeste, recreando accidentalmente la icónica escena de la mirada de Miranda Priestly, convertida en meme durante años.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2 y quiénes regresan?

La esperada secuela, titulada The devil wears Prada 2, se estrenará el 30 de abril de 2026 en Latinoamérica y el 1 de mayo en Estados Unidos. La noticia ha emocionado a los fans, pues el elenco original regresa casi por completo.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman a sus icónicos personajes en una historia que se sitúa años después de los acontecimientos de la primera cinta.

La trama muestra a Miranda Priestly enfrentando la decadencia de las revistas impresas en la era digital, mientras debe lidiar con Emily Charlton, ahora convertida en una poderosa ejecutiva del mundo del lujo. El choque generacional, los egos y la moda volverán a ser protagonistas.