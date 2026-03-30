Martha Debayle desata críticas tras aparecer con Meryl Streep y Anne Hathaway: ¿cometió una indiscreción?

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México, donde TVNotas estuvo presente, generó expectativa entre seguidores del cine y la moda, en el marco de la promoción de la secuela de El diablo viste a la moda. Sin embargo, durante el evento, la atención en redes sociales también se centró en la participación de Martha Debayle, quien fue la encargada de entrevistar a las actrices.

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Martha Debayle / Instagram: @marthadebayle

¿Cómo fue el evento y qué se sabe del estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’?

El evento formó parte de la gira promocional de la esperada secuela de ‘El diablo viste a la moda’, que marca el regreso del universo de la revista Runway, con personajes que se volvieron icónicos desde la primera entrega. Además de Meryl Streep y Anne Hathaway, se ha informado sobre la participación de Emily Blunt en esta nueva producción.

La visita incluyó actividades con fans y medios de comunicación en la Ciudad de México, tal como el Museo Frida Kahlo, donde ambas actrices realizaron apariciones públicas.

En cuanto a su presencia en el evento, Meryl Streep lució un vestido rojo, mientras que Anne Hathaway optó por un conjunto negro. Ambas fueron recibidas por seguidores que se dieron cita para verlas durante su paso por la capital mexicana.

El estreno de la película está previsto para el 30 de abril, fecha en la que llegará a salas como parte de uno de los lanzamientos más esperados del año dentro del género.

Mientras tanto, la visita de las actrices continúa generando conversación tanto por el anuncio de la secuela como por los momentos que dejó su paso por México, incluyendo la interacción con medios, figuras públicas y la reacción que se generó en redes sociales a partir del evento.

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Martha Debayle / Instagram

¿Por qué criticaron a Martha Debayle durante el evento con Meryl Streep y Anne Hathaway?

Tras revelarse las fotos en redes, el look de Martha Debayle fue motivo de múltiples comentarios por parte de usuarios, quienes difundieron opiniones principalmente en la página de Facebook de Loft Cinema. Entre los mensajes que circularon se encuentran frases como:

“Son espectaculares, más espectaculares en uno y uno de lo que se imaginan”. Martha Debayle

“¿Quién le puso la funda de lavadora a la SAQUEADORA?”

“Qué onda con el mantel de Martha Debayle”

“Más divas no se puede, pero quiten de ahí a la infame de Martha Debayle, arruina todo el panorama”

“Meryl (Samantha) pensando: se puso el mantel de la mesa jaja”

Las publicaciones se viralizaron rápidamente, generando conversación en torno a la elección de vestuario de la conductora en un evento considerado de carácter internacional. Además, algunos comentarios también hicieron referencia a su presencia dentro del evento, aunque el enfoque principal se mantuvo en su imagen.

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Martha Debayle / Instagram

¿Qué dijo Martha Debayle sobre la visita de Meryl Streep y Anne Hathaway en México?

Por su parte, Martha Debayle nos compartió a TVNotas detalles de su interacción con las actrices. En entrevista, señaló:

“Son espectaculares, más espectaculares en uno y uno de lo que se imagina”. Martha Debayle

Sobre el contenido de la charla con las actrices, explicó:

“La dejamos largo entendido, que están felices de estar acá, empezaron la gira aquí de promoción... Ann ya la conocía porque ya la había entrevistado en Atlanta, son encantadoras, sencillísimas”. Martha Debayle

Finalmente, también reveló que les hizo recomendaciones sobre su estancia en el país:

“Tacos, tequila, que disfruten de la ciudad más espectacular del mundo”. Martha Debayle

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