Tunden a Martha Debayle por portar lujoso outfit en puesto callejero de quesadillas: “Qué humilde”

¡Lo volvió a hacer! Martha Debayle nuevamente se convirtió en objeto de críticas, tras mostrarse muy glamurosa en un puesto callejero de quesadillas.

Ya es costumbre que la conductora de mucho de qué hablar por sus polémicas declaraciones y por sus publicaciones en las redes sociales.

Recordemos que, no hace mucho, fue totalmente criticada por los usuarios cuando posteó un video en el que dio consejos sobre cómo ser un mejor anfitrión y pidió a sus seguidores hacer uso de ‘calcetines’ para las latas de refresco’; y ni cómo olvidar cuando externó su sentir ante el fallecimiento de la Reina Isabel II, a quien su hija consideraba como su “abuelita”.

Martha Debayle fue objeto de críticas y burlas por presumir oufit. / Facebook: Martha Debayle

Esta ocasión, la famosa fue criticada porque no dejó a un lado su estilo impecable y acudió a las calles para echarse una queca en un puesto. Desde luego la locutora portó un conjunto fashionista de color negro y una gabardina de cuadros negros y blancos. El outfit iba acompañado de unos lentes finísimos y carísimos de París. Definitivamente Martha lo hizo de nuevo, se le vio muy “humilde” y ¡dejó boquiabiertos a todos!

Así fue el momento:

Los cibernautas no tardaron en llenar de ataques a Debayle. Muchos subrayaron que solo estaba fingiendo el comer una quesadilla de la calle para “figurar”.

“¿Habrá llevado su calcetín para el chesco?”, “Ni Diosito era tan humilde JAJAJA”, “Ay, Martha, no te sale. ¡Las mordidas superfingidas y forzadas.”, “Nada más no te vayas a ir muy mamon a las quesadillas”, “A la morra no se le creeee nada!!! Es como política en campaña”, “Algo forzadas las mordidas a esa deli queca”, fueron algunos comentarios.

Al parecer, a Martha Debayle ya no le afectan las críticas, dado que sigue compartiendo contenido de su lujoso estatus social.