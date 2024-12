Martha Debayle presume lujoso árbol navideño en redes sociales; ¡se tardó una semana en montarlo!

Cada año, la temporada navideña no comienza oficialmente hasta que Martha Debayle revela su impresionante árbol de Navidad. Este 2023, la famosa locutora y empresaria volvió a sorprender con una decoración deslumbrante que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

Fiel a su estilo, Martha compartió un video donde muestra su creación, reafirmando por qué es considerada una reina del interiorismo y una visionaria de las tendencias navideñas.

Martha Debayle revela el desafío más complejo detrás de su árbol de Navidad

En sus propias palabras, Martha confesó que este ha sido el árbol más complicado que ha realizado hasta la fecha. El esfuerzo, el tiempo y la dedicación invertidos fueron monumentales:

Martha Debayle / Instagram: @marthadebayle

“Probablemente el árbol más complicado que he hecho, no solo por la complejidad de colgar 42,000 hilos plateados, sino que también tuvimos que meterle ramas adicionales a lo largo de todo el árbol, no solo para quitarle la forma natural de cono sino para tener ramas más largas que permitieran darle ese efecto colgante a los hilos plateados”, reveló la presentadora.

El impresionante árbol mide 4.20 metros y está cubierto completamente de oropel plateado. Esta decoración, inspirada en el estilo ‘Tinsel Tree’ tiene raíces en Núremberg, Alemania, en el siglo XVII. Sobre esto, Martha explicó:

“En la tradición, estos hilos eran originalmente de plata y se colgaban para reflejar la luz de las velas que se colocaban en el árbol”.

A pesar de su amor por lo tradicional, la locutora advirtió a sus seguidores sobre los peligros de usar velas reales:

“No cuelguen velas de verdad en sus árboles de Navidad, pues se podría desatar una tragedia”, aconsejó.

Martha Debayle asegura que tardó una semana en poner su árbol de Navidad

El montaje del árbol fue una tarea titánica que le tomó alrededor de una semana, tiempo durante el cual su casa quedó invadida por diminutos hilos plateados. Sin embargo, Martha considera que el resultado lo justifica por completo:

“Durante 1 semana trabajamos en él y en mi casa entera habían hilitos plateados que aparecían en todas partes jajajaja. Pero el increíble esfuerzo valió la pena. Por el placer de crear y por el placer del reto”, compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Con este árbol, Martha Debayle no solo celebra la Navidad, sino que eleva el arte de la decoración navideña, dejando una vez más una marca imborrable en sus admiradores.

¿Qué es un ‘Tinsel tree’?

Un ‘Tinsel Tree’ es un árbol decorativo de Navidad que se caracteriza por estar cubierto de tiras brillantes de oropel (tinsel), dándole un aspecto reluciente y metálico.

En las antiguas tradiciones navideñas, el uso del oropel representaba el brillo de las estrellas y se popularizó rápidamente como una forma de añadir un efecto reluciente a los árboles navideños.

Características del ‘Tinsel tree':

Material: Suele estar hecho de aluminio, PVC o materiales sintéticos cubiertos con oropel brillante.

Suele estar hecho de aluminio, PVC o materiales sintéticos cubiertos con oropel brillante. Colores: Comúnmente se encuentran en colores plateados, dorados, rosados, azules o blancos, aunque hay muchas variaciones.

Comúnmente se encuentran en colores plateados, dorados, rosados, azules o blancos, aunque hay muchas variaciones. Aspecto: El oropel reflectante le da un brillo llamativo, captando y reflejando la luz de manera espectacular.

El oropel reflectante le da un brillo llamativo, captando y reflejando la luz de manera espectacular. Tamaños: Pueden encontrarse en diferentes tamaños, desde árboles de sobremesa hasta árboles de tamaño completo.

La tradición de decorar árboles con oropel fue llevada a otros países por inmigrantes alemanes y se transformó en una tendencia decorativa global. Este tipo de árbol sigue siendo una opción decorativa atractiva para quienes buscan una Navidad con un toque retro y festivo.

