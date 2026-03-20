Los Ángeles Azules cancelan concierto: así pides tu reembolso en Plaza de Toros La México

La cumbia se nos cayó a última hora: el concierto de Los Ángeles Azules en la Monumental Plaza de Toros La México fue cancelado a última hora y dejó a miles con el boleto en la mano. ¿Qué pasó y por qué no se realizará? ¡Te lo contamos! Eso sí, no todo está perdido: si ya tenías entradas en la CDMX, aquí te explicamos cómo pedir tu reembolso, desde cuándo inicia el trámite y cuánto podría tardar en reflejarse el dinero.

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Los Ángeles Azules enfrentan una demanda por presuntamente usar arreglos sin permiso en discos como “Cómo te voy a olvidar”. / IG: @angelesazulesmx

¿Por qué se canceló el concierto de Los Ángeles Azules en CDMX en la Plaza de Toros La México?

La cancelación del concierto de Los Ángeles Azules en CDMX, programado para el 6 de junio en la Monumental Plaza de Toros La México, se anunció mediante un comunicado oficial de la promotora, donde se informó que todo se debió a “circunstancias de logística imprevistas”.

La empresa dejó claro que la situación no fue responsabilidad del artista, del promotor ni del recinto; es decir, se trató de un factor externo que obligó a detener el show a pesar de la alta demanda y la expectativa de miles de fans.

La promotora agradeció la comprensión del público e invitó a mantenerse atento a los canales oficiales para futuras actualizaciones sobre la agrupación y nuevas fechas en la ciudad.

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¿Cómo solicitar el reembolso si compraste boletos en línea para Los Ángeles Azules en CDMX?

Tras la cancelación, la pregunta más importante para los asistentes es cómo recuperar su dinero. El proceso de reembolso de Los Ángeles Azules en CDMX dependerá de la forma en que se compraron los boletos.

Si compraste en línea, el proceso es automático. No necesitas hacer ningún trámite adicional, ya que el monto será devuelto directamente a la tarjeta con la que realizaste la compra. Eso sí, el tiempo en que se refleje el dinero puede variar dependiendo del banco, por lo que podría tardar algunos días.

En cambio, si adquiriste tus boletos en taquilla, deberás acudir al mismo punto de venta donde realizaste la compra. El reembolso estará disponible a partir del lunes 23 de marzo de 2026, y es importante presentar los boletos en buen estado para poder completar el trámite sin problemas.

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Los Ángeles Azules en concierto / Redes sociales

¿Habrá nueva fecha para el concierto de Los Ángeles Azules en CDMX?

Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para el concierto de Los Ángeles Azules en la Ciudad de México. Sin embargo, debido a la popularidad de la agrupación y la alta demanda del evento, no se descarta que se anuncie una reprogramación en los próximos meses.

Los fans mantienen la esperanza de que este show no se pierda definitivamente, ya que la presentación en la Plaza de Toros La México generó gran expectativa desde su anuncio. Para muchos, era una oportunidad única de ver a la agrupación en un recinto icónico.