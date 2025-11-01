Raymix rompe el silencio tras supuesto desaire de Los Ángeles Azules: “¿Por qué me tratan mal?”

En redes sociales se viralizó un momento incómodo que dejó a muchos con la boca abierta: Raymix, el exitoso cantante de electrocumbia, fue ignorado por un integrante de Los Ángeles Azules durante un saludo público. El gesto, que para algunos fue un simple malentendido, para otros fue una clara muestra de desprecio. Ahora, el propio Raymix rompe el silencio y lanza una pregunta que ha encendido el debate: “¿Por qué me tratan mal?”.

Mira: Integrante de Los ángeles azules resultó herido de bala tras asalto en Puebla: “Nos dejaron temblando”

Los Ángeles Azules desairan a Raymix / Redes sociales

¿Qué pasó entre Raymix y Los Ángeles Azules? El video que desató la polémica

Todo comenzó con un video que circula en redes sociales, donde se ve a Raymix acercarse con entusiasmo a saludar a los integrantes de Los Ángeles Azules durante un evento. Mientras algunos miembros del grupo le devuelven el saludo, uno de ellos extiende el brazo con el puño cerrado, sin siquiera mirarlo a los ojos. Raymix, visiblemente incómodo, termina por tomarle la muñeca en lugar de estrechar su mano.

Este gesto fue interpretado por muchos como un desaire. La grafóloga Maryfer Centeno no tardó en analizar el momento y calificó la actitud como una falta de respeto:

Maryfer Centeno “Cuando tú saludas a alguien, tienes que tocar las dos palmas. Dejar a alguien con la mano estirada es una de las cosas más groseras, más ofensivas que puede hacer alguien y que además es absolutamente innecesario”

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, los fans de Raymix salieron en su defensa, destacando su humildad, talento y trayectoria. Muchos criticaron la actitud de Los Ángeles Azules, asegurando que el éxito no justifica la falta de cortesía.



“Raymix es un tipazo, no se merece ese trato”

“Qué decepción de Los Ángeles Azules”

“La fama no da derecho a ser grosero”

“Luego dicen que la generación de cristal es el problema”

Otros, sin embargo, pidieron no hacer una tormenta en un vaso de agua y sugirieron que todo pudo haber sido un malentendido. Aun así, el gesto quedó grabado y ha dado paso a la polemica.

No te pierdas: Asaltan a Los Ángeles Azules en la carretera México- Puebla; lanzan llamado urgente a las autoridades

¿Qué dijo Raymix sobre el desplante de Los Ángeles Azules?

En entrevista con el programa Sale el sol, Raymix, cuyo nombre real es Edmundo Gómez Moreno, habló abiertamente sobre lo ocurrido. Aunque trató de mantener la compostura, no ocultó su decepción:

“Al menos uno de ellos no me saluda, no me da la mano, solo me pone el brazo. Y pues, ni modo”, expresó con resignación.

El cantante de “Oye mujer” dejó claro que su admiración por Los Ángeles Azules como músicos sigue intacta, pero cuestionó su actitud como personas:

“Mi admiración por ellos no cambia, los admiro, pero como personas no los conozco. La educación es muy importante siempre”. Raymix

Raymix sobre el desplante de Los Ángeles Azules

Además, reveló que no es la primera vez que vive un momento incómodo con la agrupación. Recordó que en su primer encuentro con ellos, uno de los integrantes le dijo algo al oído que no le agradó:

“Las veces que me han dado palabras no han sido de ánimo, sino de desánimo. Recuerdo la primera vez que los conocí, lo que me dijo al oído uno de ellos no me gustó”. Raymix

Y aunque no reveló que fue lo que le dijeron, finalmente, Raymix lanzó una pregunta que ha resonado entre sus seguidores: “Señores Ángeles Azules, díganme: ¿por qué me tratan mal o en qué fallé?”, dijo, visiblemente afectado.

Hasta el momento, Los Ángeles Azules no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Tampoco han respondido a las declaraciones de Raymix. Sin embargo, el tema sigue generando conversación en redes y medios de comunicación.

Mira: Los ángeles azules de luto, reportan; enfrentan dura pérdida en medio de supuestos problemas internos

¿Los Ángeles Azules groseros con Raymix?

¿Quién es Raymix? El ingeniero que conquistó la electrocumbia

Raymix no es un artista cualquiera. Nacido el 3 de febrero de 1991 en el Estado de México, Edmundo Gómez Moreno es ingeniero en aeronáutica egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Incluso trabajó en un proyecto de la NASA antes de decidirse por la música.

En 2015, su carrera dio un giro inesperado con el lanzamiento de “Oye mujer”, un tema que lo catapultó a la fama y lo posicionó como uno de los máximos exponentes de la electrocumbia. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Paulina Rubio y Grupo Firme, consolidando su lugar en la industria musical.

En 2021, Raymix se declaró abiertamente gay, convirtiéndose en una figura importante para la representación LGBTQ+ en la música regional mexicana. Aunque mantiene su vida amorosa en privado, su autenticidad y talento lo han hecho ganar el cariño del público.