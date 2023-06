Raymix exhibe los malos tratos que recibió de parte de Los Ángeles Azules en varias ocasiones

Raymix arremetió contra la agrupación de Los Ángeles Azules y aseguró que nunca han sido amables con él.

El pleito entre Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix en contra de Los Ángeles Azules no es nuevo, ya que a principios del año 2022 aprovechó para revelar porque varios artistas se han negado a colaborar con él.

En su momento Raymix dijo: “hay mucha gente que no cree en la cumbia porque piensan que es un género popular, del barrio, de la gente pobre, y sí de ahí ha venido, pero lo mismo pasó con el reguetón, que vino desde abajo y hoy en día un referente de la música”.

Además, Edmundo confesó que el rechazo que más le dolió fue el de la agrupación de Los Ángeles Azules: “tuvimos un detalle hace unos años, no pude ir a cantar con ellos, lo anuncié en redes y se enojaron. Me equivoqué al decir que, si iban a verme, podían pedir sus boletos de vuelta. Pero bueno, su gira salió y eso tiene 4 años”.

Los Ángeles Azules han tenido varias colaboraciones / Instagram: @raymixmusic / @angelesazulesmx

Sin embargo, ahora en el programa de radio Blalala que conduce Paola Sasso reveló que este conflicto entre ellos no ha quedado atrás y contó algunos malos tratos que tuvo la agrupación con él.

“Yo te voy a decir una cosa con mi experiencia en lo que yo Edmundo Gómez Moreno. De ángeles no tienen nada… yo los conocí y nunca conmigo jamás han sido amables, mejor otros artistas. Cuando los conocí en Las Vegas estuvimos en un festival donde coincidimos, cuando bajé de cantar los saludé, no me saludaron”.

El músico recordó que en algún momento un miembro de Los Ángeles Azules que con un éxito no iba a llegar a ningún lado: “incluso uno de los integrantes me dijo ‘con una canción no vas hacer nada’, o sea me dijeron cosas feas y más adelante pasaron más cosas. Yo cometí un error con ellos también”, dijo.

Finalmente, Raymix reveló que la última ocasión que tuvo contactos con la agrupación lo dejaron esperando por más de hora y media en un estudio: “lo último que pasó es que nos juntamos para hacer una canción y cuando los fui a ver al estudio. Estuve hora y media nunca salieron a saludarme solo me decían ‘ahorita vienen’. Me invitaron al estudio para platicar, pero en hora y media nunca salieron y ellos sabían que yo estaba ahí”.