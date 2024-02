Lagunilla mi barrio: Raymix puso a bailar a todos los asistentes del musical

El cantante Raymix, creador de la electrocumbia, fue el padrino de las 200 representaciones del musical ‘Lagunilla mi barrio’ en el Centro Cultural Teatro 2 de la CDMX, donde al final puso a bailar a todos los asistentes y, por supuesto, al elenco de la puesta en escena con su éxito ‘Oye mujer’.

Después de develar la placa, expresó: “Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes que integran este gran elenco. Yo hace año y medio estuve ahí sentadito. Me invitó mi amiga Violeta (Isfel). Vi la obra y me encantó.

Raymix, fue el padrino de las 200 representaciones del musical ‘Lagunilla mi barrio’. / Francisco Mancera

Además, el cantante refierió unas palabras al público presente:

“Hoy me siento muy honrado de que me hayan invitado a ser su padrino y ¿saben quién lo ha logrado más que nadie? El público que está aquí presente, que viene a apoyar y a ver a estos grandes artistas. También quiero felicitar a toda la gente que está detrás del telón. Les deseo que cumplan muchas más representaciones”.

El cantante fue invitado especial a la obra de teatro ‘Lagunilla mi barrio’. / Francisco Mancera

Raymix opina sobre los corridos tumbados

Raymix platicó con los medios de comunicación y dio su opinión sobre los corridos tumbados. “Yo no estoy peleado con la música. Lo único que considero es que no voy a hacer una canción que fomente alguna letra que no va con lo que yo pienso que es lo correcto. Que incite a la dr0gad1cci*n, al materialismo o al sex0 de una manera explícita o con groserías. A mí no me gusta eso”.

Prosiguió: “Hay gente a la que le encanta y si lo consumen, qué bueno. Yo no. Yo escucho música electrónica. Me gusta Juan Gabriel, Paulina Rubio... Para mí lo importante no es el artista sino cuál es el mensaje que vamos a transmitir, no porque me digan los artistas de moda, sino qué canción y de qué va a hablar”.

Raymix, fue el padrino de las 200 representaciones del musical ‘Lagunilla mi barrio’. / Francisco Mancera

Raymix revela si colaboraría con Peso Pluma

Al cuestionarlo sobre la polémica de los temas de Peso Pluma, respondió: “Creo que varias de sus canciones hacen apología a los generadores de vi0lenci* en este país…" ¿Y sí haría una colaboración con él?

“Para mí no es tan importante el artista, sino la canción. ¿Cuál es el mensaje? Si me gusta y el mensaje es alejado de esas cosas, yo lo haría con quien sea”.

Además, expresó que deberían regular la música, no prohibir, pero sí evitar que lleguen esos mensajes a los niños, porque podría perjudicar sus comportamientos.

La cuenta de fans de Peso Pluma defendió contundentemente al artista. / Twitter: @ElPesoPluma

¿Dónde ver ‘Lagunilla mi barrio’?

La obra se presenta los viernes a las 20 horas; los sábados a las 19 horas y domingo a las 17 horas en el Centro Cultural Teatro 1. Los boletos están disponibles en Ticket Master o en Cartelera de teatro.

