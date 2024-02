Yolanda Andrade se va contra Cristian Castro, tras su ruptura: “qué esperas de quien le pegó a su mamá"

Yolanda Andrade recientemente fue cuestionada sobre la separación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, ruptura que no le sorprendió en absoluto, pues la conductora recordó otras relaciones del cantante que han terminado mal.

Cabe señalar que en nuestro martes TVNotas platicamos con una persona cercana a la expareja, quien nos contó que ambos cambiaron mucho cuando llegaron a México, pues al parecer, Cristian se volvió más autoritario y ella más posesiva con él, y ahí empezaron los problemas.

Además, nuestra fuente nos reveló que Verónica Castro no vio con buenos ojos a la nueva pareja de su hijo, lo que también habría influido para que esta relación llegara a su fin.

Yolanda dio una entrevista para varios medios de comunicación, la cual fue retomada por ‘Venga la alegría’, ya que la conductora habría sido una persona cercana a Verónica, para preguntarle qué pensaba de la reciente ruptura amorosa de Cristian.

La presentadora aseguró que esta ruptura no le causó ninguna sorpresa, pues expresó que no sería la primera ocasión en que Cristian rompe con una pareja de la noche a la mañana.

La conductora revivió la supuesta agresión que Castro le hizo a su madre, cuando Andrade habría llevado a la actriz a un hospital.

Yolanda Andrade

“Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital. Decía mi abuela: ‘Al que le pega a su madre se le seca la mano’. Es pecado. No sé. Las personas que, un ser humano normal, ¿cómo le va a pegar a su mamá? No sé. Eso me parece muy fuerte”.