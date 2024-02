Cristian Castro: Te revelamos las verdaderas razones de su truene con Mariela Sánchez ¿Infidelidad?

Lo que parecía una relación sólida terminó en ruptura y no en los mejores términos. Cristian Castro y Mariela Sánchez empezaron su romance hace dos meses.

Ella vino a México para acompañarlo en sus conciertos al lado de Yuri. Conoció a toda la familia. Los vimos de compras. Ella fue al primer concierto. Y cuando nos dimos cuenta, ya estaba en el aeropuerto de regreso a Argentina.

Sobre esta ruptura mucho se ha dicho: que si Cristian le puso el cuerno; que si Mariela quería controlarlo. Hasta Verónica Castro, madre del cantante, salió a relucir.

Platicamos con una persona cercana a la expareja y nos contó: “Los dos cambiaron mucho cuando llegaron a México. Cristian se volvió más autoritario y ella más posesiva con él. Querían controlarse uno al otro”.

Cristian Castro y su novia disfrutan en un yate. / Insagram: @Cristiancastro

Nuestra fuente nos dijo que el pleito inició la noche del primer concierto, el 21 de febrero: “Todo marchaba bien. Los problemas iniciaron cuando ella tomó el celular de Cristian para grabarlo y él se molestó. Le dijo que lo dejara. Ella no hizo caso y se lo quedó toda la noche. Los que estuvieron ahí dicen que Mariela empezó a revisar el celular de él y que encontró cosas no tan agradables”.

Al preguntarle qué encontró, se limitó a decir: “Sé que encontró conversaciones con otras mujeres. Más no sé. Ella, al ver esto, cambió y se puso seria y un tanto grosera. La señora Verónica le preguntó qué pasaba y Mariela le contestó que nada, pero no de la mejor forma”.

Lo que aparentaba ser una buena relación entre la suegra y la argentina, quedó en pura llamarada de petate:"Verónica se molestó por su contestación. En la cena que tuvieron terminando el primer show habló con su hijo y le dijo que tuviera cuidado, pues no era bueno que ella tomara control sobre él. Esto lo escuchó Mariela y tampoco le agradó".

Cristian Castro: Te revelamos las verdaderas razones por su truene con Mariela Sánchez ¿Infidelidad? / Redes Sociales

Las cosas se pusieron peor al día siguiente: “Al otro día, la tensión entre ellos era evidente. Cristian le gritaba y ella se enojaba por todo. Ni comieron juntos ese día porque él le dijo que no la quería ver. Entonces empezaron a discutir. Por eso Mariela no fue al concierto de esa noche. Se quedó en el hotel y empezó a buscar vuelos desde esa noche, pero no encontró".

El viernes pasado, ella apareció en el aeropuerto de la Ciudad de México y no quiso hablar. En Ventaneando dijeron que ella se llevaba el celular de Cristian: “Hasta donde sé, él tiene dos celulares. Para las cosas de Argentina tenía uno y otro para lo de México. Si ella se llevó un celular seguro fue el de allá, aunque no te lo podría asegurar. Lo que es un hecho es que Cristian está también de regreso en Argentina, pero no se han visto ni hablado. Fue a terminar unas cosas que tenía pendientes y después regresa para la gira”.

Otra información que salió a la luz a raíz de este truene fueron las declaraciones de Clarita Kim, una chica trans argentina, que asegura haber tenido intimidad con el cantante. Le preguntamos a nuestra fuente al respecto y nos dijo: “Sí supe de eso. La verdad no sé. Seguramente ella ha de tener pruebas para decir eso. Tampoco dudaría que sí haya pasado”.

Cristian Castro: Te revelamos las verdaderas razones por su truene con Mariela Sánchez ¿Infidelidad? / Redes Sociales

Recordemos que el historial de amor del cantante siempre ha estado marcado por pleitos y malas rupturas. Su primer matrimonio con Gaby Boo terminó mal. Luego se casó con la madre de sus primeros hijos, Valeria Liberman, quien no le deja ver a los niños. Ahora Mariela. Todas ellas lo acusan de violento.

Al final, la manzana no cayó tan lejos del árbol y Cristian está repitiendo los patrones de inestabilidad de su padre, que tanto lo lastimaron, como lo recordó hace días en entrevista en Argentina: “Lamentablemente cometió el error de tener tres hijos por fuera.

Que sí me parece un exceso. A pesar de eso, se quedó con su mujer”. Y agregó: “Solamente digo que se quedó con su mujer y eso es lo que me gustó de él. Que trató de estar bien con su mujer. Quizás arrepentido de haberla engañado”. Tal vez al ‘Gallito feliz’ le hubiera gustado encontrase una mujer como la de su padre que no le reclamó sus infidelidades, pero estos son otros tiempos.

