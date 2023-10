Hijo del líder de Los Ángeles Azules es hospitalizado tras sufrir terrible accidente

Elías Mejía Jr. cayó de más de dos metros y medio, sufrió varias fracturas, las cuales afectaron su vista.

El viernes 13 de octubre, la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, recibió una terrible noticia luego de su presentación en Ciudad Juárez, Elías Mejía Jr, hijo del líder de la banda, tendría que ser trasladado de emergencia tras haber sufrido un fuerte accidente.

De acuerdo con lo relatado por Elías, líder de la banda, al programa Venga la Alegría, su primogénito sufrió lesiones luego de haberse caído a una fosa de concreto de dos metros y medio de profundidad.

“Diosito fue muy grande porque no me lo quitó, yo estaba seguro que era un tema de edema cerebral porque el golpe fue tremendo, no estaba consciente cuando lo llevé al hospital, no sabes... como médico, yo le pedí a Dios: ´-No me lo vayas a quitar´, porque sí sentí horrible verlo ahí abajo, todo lastimado”, dijo el músico.

El hijo de Elías Mejía se dirigía al área de baños cuando cayó a la fosa, la cual no tenía señales de advertencia

“Esa fosa estaba por los baños y no pusieron protección, dice (su hijo) que estaba bien difícil para abrir, cuando abrió la puerta y dio el jalón se resbaló", detalló Mejía. De hecho, no se percataron de la caída de Elías Jr. hasta que percibieron que estaba quejándose por el severo dolor que sufrió tras la caída. Líder de Los Ángeles Azules, Elías Mejía

Tras la caída, el joven se dio un fuerte golpe en el cráneo, mismo que le afectó la vista, además se quebró cuatro costillas, de destrozo toda la parte del hombro izquierdo y la clavícula está completamente destruida.

“Estamos viendo qué va a pasar con el problema que tiene dentro del globo ocular y resulta que tiene cuatro costillas rotas. Aparte, se destrozó toda la parte del hombro izquierdo, tuvo destruida completamente la clavícula”, añadió.

Por ahora Elías Jr. se mantiene estable pero con lesiones severas, asegura su padre.