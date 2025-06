Hijo de Ana Bárbara sorprende con radical cambio de look a los 24 años: ¿ya quiere entrar a la música?

Aunque Ana Bárbara es una de las cantantes más queridas del regional mexicano, pocos saben que su hijo mayor, Emiliano, ya es todo un adulto de 24 años. El joven ha crecido alejado de los reflectores y rara vez aparece en redes sociales o en eventos públicos, hasta ahora. Y es que recientemente sorprendí a propios y extraños al dejarse ver junto a su famosa mamá en un concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, y el cambio en su imagen no pasó desapercibido.

En las imágenes compartidas por la misma Ana Bárbara, Emiliano se deja ver más maduro que nunca, con barba, el cabello largo y una vibra bastante relajada. Aunque no forma parte del mundo del espectáculo, su reaparición ha desatado la curiosidad de los fans.

Emiliano hijo de Ana Bárbara / captura

¿Quién es Emiliano, el hijo mayor de Ana Bárbara?

Emiliano Gallardo Ugalde es fruto de la relación que Ana Bárbara tuvo en su juventud con el empresario Edgar Gallardo. Desde pequeño, estuvo presente en algunos eventos importantes de su mamá, e incluso participó en el videoclip de uno de los temas más icónicos de la cantante: “Lo busqué” . Sin embargo, conforme fue creciendo, decidió tomar distancia del medio artístico y mantener un perfil mucho más bajo que el resto de su familia.

Pese a ello, parece que Emiliano no descarta del todo seguir los pasos de su mamá. En una breve entrevista que le realizó el periodista Edén Dorantes afuera del Auditorio Nacional, el joven mencionó que aún no cierra la puerta a la música. “Aún no sé si me dedicaré a esto, pero tampoco lo descarto”, dijo mientras mostraba su apoyo incondicional a Ana Bárbara.

Y aunque podría parecer que crecer junto a una estrella del tamaño de Ana Bárbara no es tarea fácil, Emiliano asegura que para él fue algo muy natural. “Toda la vida mi mamá, gracias a Dios, ha tenido mucho éxito”, comentó. “Ver cómo la gente la quiere y respeta me llena de orgullo”, expresó con una sonrisa.

Ana Bárbara posando seria. / IG: @anabarbaramusic

¿Cuántos hijos tiene Ana Bárbara y qué relación tiene con ellos?

Además de Emiliano, el intérprete de “Bandido” tiene otros dos hijos biológicos: Jerónimo, fruto de su amistad con el cantante Reyli Barba, y José María, a quien tuvo con su expareja José María Fernández, mejor conocido como “El Pirru”. Durante su relación con él, Ana Bárbara también se hizo cargo de los hijos que “El Pirru” tuvo con la fallecida actriz Mariana Levy: José Emilio y Paula.

En los últimos meses, la familia ha estado envuelta en ciertos escándalos debido a las declaraciones de José Emilio Levy, quien aseguró haber tenido conflictos con el actual novio de Ana Bárbara. Incluso, confesó sentir miedo de ser agredido por él. Esta situación provocó un distanciamiento entre el joven y la cantante, quien ha preferido no hacer comentarios al respecto.

Pese a las polémicas, Ana Bárbara mantiene una relación muy cercana con sus tres hijos biológicos, especialmente con Emiliano, quien, aunque no vive en los reflectores, se ha mantenido siempre al lado de su madre en los momentos importantes.

¿Emiliano seguirá los pasos de su madre en la música?

Aunque por ahora Emiliano no ha hecho ningún movimiento oficial para incursionar en la música, lo cierto es que el talento lo trae en la sangre. Además de su madre, varios miembros de su familia tienen una conexión con la industria, así que no sería una sorpresa que en algún momento decida probar suerte en los escenarios.

En la entrevista con Dorantes, Emiliano no se cerró a la posibilidad y confesó que siempre ha estado rodeado de música, lo cual ha influido en su formación y gustos personales. “La música ha estado presente en toda mi vida, y claro que es algo que me apasiona”, dijo sin dar más detalles.

