¿Ángela Aguilar confirma que tendrá bebés con Nodal? Revela fuerte decisión que ya tomó sobre sus hijos

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido totalmente criticados por su relación de pareja, así como su matrimonio, los esposos no han descartado hablar de su futuro juntos, tal como sus proyectos, así como la oportunidad de hacer crecer su familia.

Aunque Nodal mencionó que está en espera de que Ángela tome la decisión de convertirse en madre junto a él, dado que “todavía están jovenes”. En esta ocasión causó total impresión la revelación de Aguilar con respecto a sus hijos.

Ángela Aguilar habla de sus hijos en un futuro / Instagram: @angela_aguilar

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre tener hijos con Christian Nodal?

Previo a que Ángela Aguilar y Christian Nodal se unieran en matrimonio en julio del año pasado, la hija de Pepe Aguilar ofreció una entrevista para una revista de circulación nacional en la que confesó que, en esos momentos, no estaría en sus planes casarse.

Asimismo, ante los rumores de que también se convertirían en papás, la joven comentó: “No me cases y no me embaraces todavía, por favor”.

Aunque, en ese momento, Ángela descartó la posibilidad de unirse en matrimonio con Nodal a pocos meses de iniciar su relación, así como de tener un bebé con él en esos instantes, poco después, la pareja sorprendió con la noticia de que decidieron dar el siguiente paso en su noviazgo. ¡Se casaron!

Por esta razón, los rumores sobre un embarazo no cesaron, pero la joven no ha revelado que estén en búsqueda de ser padres, actualmente.

Ángela Aguilar y Nodal se casaron / Redes sociales

¿Ángela Aguilar quiere que sus hijos con Christian Nodal sean cantantes desde niños?

Ahora, la joven intensificó los rumores de que se convertiría en madre con Christian en el momento en que mencionó el tema de las decisiones que tomaría con sus hijos en un futuro. Esto con respecto a una carrera en la industria del regional mexicano.

Pese a que la intérprete de ‘Gotitas saladas’ no compartió cuándo buscaría convertirse en mamá, sí destacó que no inmiscuiría a sus hijos en la industria de la música, debido a que es un ámbito complicado en la infancia.

“Lo difícil es como la primera etapa de decirle a tus amigos: ‘Ay, no puedo ir a tu fiesta porque, pues estoy cantando’. Llego desvelada a la escuela porque, pues anoche, estuve en un show y no sé qué. Pero en realidad eso me ha enseñado que la gente que me va a entender, que son mi círculo de amigas y no les tengo que dar explicaciones”, comentó en una entrevista para CNN.

Ángela Aguilar habla de sus hijos con Nodal / IG: @angela_aguilar_

Ángela mencionó que ser parte de este mundo a temprana edad fue complicado. Por esta razón, descartaría llevar a sus bebés a vivir en las mismas condiciones.

“No repetiría lo mismo con mis hijos. A mí me funcionó porque soy muy intensa y porque amo lo que hago, pero sé que esto no es para todos”. Ángela Aguilar

De acuerdo con la cantante de ‘El equivocado’, preferiría que sus hijos alcanzaran un mayor nivel de madurez, posiblemente entre los 12 y 14 años, antes de considerar su ingreso al ámbito artístico.

No obstante, no dio detalles sobre si le gustaría ser madre junto a Christian Nodal en estos momentos. Cabe recordar que Ángela Aguilar estuvo envuelta en la controversia de, supuestamente, haber abortado a un bebé con el cantante. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada por la famosa, al contrario, fue desmentido por la cuenta de Instagram de prensa de su familia.