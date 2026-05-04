Pepe Aguilar cancela 9 conciertos por bajas ventas y toma fuerte decisión ¿se retira de los escenarios?

Lo que pintaba para ser una gira sólida de Pepe Aguilar en Estados Unidos terminó convirtiéndose en un golpe duro para su carrera en ese mercado. Sin comunicados oficiales, ni explicaciones públicas, nueve de los diez conciertos programados fueron cancelados, dejando en pie únicamente una presentación. Las bajas ventas, pese a mapas de asientos aparentemente llenos, habrían sido el verdadero detonante de esta decisión que ya genera ruido dentro y fuera de la dinastía Aguilar.

El ajuste no ocurrió de un día para otro ni fue anunciado con bombo y platillo. Las fechas comenzaron a desaparecer de plataformas de venta, encendiendo alertas entre fans y especialistas del espectáculo.

Mira: Reviven VIDEO de Leonardo Aguilar menospreciando a su hermano Emiliano en medio de polémica con Ángela

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué conciertos de Pepe Aguilar fueron cancelados en Estados Unidos y cuándo ocurrió?

Las cancelaciones de conciertos de Pepe Aguilar en Estados Unidos se dieron de forma progresiva y discreta. No hubo comunicados oficiales ni mensajes directos a sus seguidores; simplemente, las fechas dejaron de aparecer en Ticketmaster y otros sistemas de venta.

De acuerdo con los registros, los primeros ajustes comenzaron en marzo de 2026, cuando tres conciertos fueron eliminados del calendario. Ahora las fechas de mayo y junio, también desaparecieron.

Fechas canceladas de la gira de Pepe Aguilar 2026 en EEUU

Marzo 2026



Houston, Texas

Santa Ynez, California

Temecula, California

Mayo 2026



Uncasville, Connecticut

Atlantic City, Nueva Jersey

Junio 2026



Las Vegas, Nevada

Concord, California

Ontario, California

Fresno, California

Al buscar estos eventos en Ticketmaster, aparece la leyenda “CANCELADO” o el mensaje:

“Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento. No necesitas hacer nada. Emitiremos un reembolso al método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador del evento. El reembolso debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 14 a 21 días.” Ticketmaster

Única fecha vigente



12 de julio de 2026 – Vienna, Virginia, en el Wolf Trap Filene Center, donde aún hay amplia disponibilidad de boletos.

Este drástico recorte transformó lo que sería un recorrido ambicioso por varios estados en un solo concierto, algo poco común para un artista con la trayectoria de Pepe Aguilar.

Lee: Ángela Aguilar tomaría fuerte decisión ante supuesto divorcio con Nodal; su mamá la apoya con ¿indirecta?

¿Solo Pepe Aguilar enfrenta bajas ventas o también afecta a la dinastía Aguilar?

El problema no parece ser exclusivo del intérprete de Por mujeres como tú. La dinastía Aguilar en general ha mostrado señales de desgaste en el mercado estadounidense, especialmente en los últimos dos años.

Leonardo Aguilar: El cantante registró menos del 5% de boletos vendidos para un concierto en Albuquerque. La situación fue tan crítica que los organizadores optaron por regalar entradas a través del consulado mexicano, buscando evitar un recinto vacío.

Ángela Aguilar: Durante 2025, la intérprete implementó promociones como 4x1 en boletos para su gira Libre Corazón. Aun con estas estrategias, varios recintos apenas alcanzaron entre 50% y 70% de ocupación, cifras lejanas a un lleno total.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha emitido ninguna declaración oficial en redes sociales ni en sus canales de comunicación habituales. Tampoco se ha pronunciado sobre las razones específicas de las cancelaciones o si enfrentaran una cancelación de su gira.

Te puede interesar: Pepe Aguilar suelta tremendo mensaje ante presunto divorcio de Ángela Aguilar y Nodal: “Lo que pierdes...”