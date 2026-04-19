Pepe Aguilar suelta tremendo mensaje ante presunto divorcio de Ángela Aguilar y Nodal: “Lo que pierdes...”

En los últimos días, ha circulado la versión de que, presuntamente, Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían al borde del divorcio. Esto, a raíz de dos hechos relevantes; la aparición de una modelo extrañamente parecida a Cazzu, ex del cantante, en el video musical ‘Un vals’ y la supuesta infidelidad de él con una dominicana.

Según se dice, Pepe Aguilar, padre de Ángela, estaría muy enojado con su yerno y ya lo habría confrontado por el escándalo. Si bien Pepe no ha hecho declaraciones oficiales, recientemente compartió un mensaje en redes sociales que, para muchos, podría ser una especie de indirecta para Nodal. Te contamos todo lo que se sabe.

Pepe Aguilar / Redes sociales

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¿Qué está pasando entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Todo comenzó cuando Christian Nodal lanzó el videoclip de ‘Un vals’, una canción que, aparentemente, era una dedicatoria para Ángela Aguilar. Algo que llamó mucho la atención de dicho material fue la aparición de Dagna Mata, una modelo que muchos consideran que tiene un gran parecido con Cazzu.

Las críticas y burlas no tardaron, por lo que Christian lanzó un comunicado diciendo que no tuvo injerencia en la producción del material. A la par de esto, el director del video también sostuvo que el artista no estuvo involucrado con la contratación de los modelos.

Aunado a todo esto, el periodista Javier Ceriani dijo que, supuestamente, Nodal tiene una “amante de años” que sería dominicana. Según informó, ellos se reúnen en un apartamento lujoso de Miami.

Hace unos días, el comunicador Jorge Carbajal y otros medios han reportado que, supuestamente, la pareja está separada. Aunque todos concuerdan en que ya no viven en la misma casa, hay dos versiones: la primera es que Ángela corrió a Nodal y la segunda que ella fue quien abandonó el hogar que comparten en Houston. Se dice que actualmente se encontraría “recluida” en la mansión de sus padres.

También se mencionó que Pepe le reclamó a Nodal por todo esto: “Hubo gritos, pleitos y mentadas… hubo de todo. Pepe Aguilar ya habría entrado al quite para defender a su hija. Fue y le gritó a Nodal; le dijo: ‘No te pases con mi hija, la pusiste en ridículo frente a todo el mundo. Estamos tratando de limpiar su imagen y vienes tú a hacer otro escándalo’”, dijo Jorge Carbajal.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

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El mensaje de Pepe Aguilar ante presunto divorcio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

A través de redes sociales, Pepe Aguilar ha estado compartiendo imágenes de una presentación que tuvo recientemente. Algo que llamó la atención de los usuarios fue la reflexión enigmática que lanzó en algún punto, la cual dice:

“ANYTHING YOU LOSE BY BEING REAL IS FAKE (Todo lo que pierdes al ser auténtico es falso). Amén” Pepe Aguilar

Si bien no mencionó nombres, muchos creen que podría ser una especie de postura ante todo lo que está pasando con su hija y Nodal. Se piensa que es un consejo para Ángela. Cabe mencionar que, según Ceriani, suegro y yerno se reunirán este fin de semana para “negociar”; ya sea cómo se va a finalizar el matrimonio o la manera en la que solucionarán todo.

El comunicador también dejó ver la posibilidad de una reconciliación entre la pareja. Y es que, supuestamente, Ángela “no quiere dejar ir” a Nodal pese a todo, principalmente por orgullo, pues no quiere ser “la burla” en redes sociales.

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasará con Christian Nodal si se divorcia de Ángela Aguilar?

Mucho se ha dicho sobre lo que pasaría si Christian Nodal y Ángela Aguilar se divorcian, principalmente por el presunto acuerdo prenupcial que firmaron por exigencia de Pepe Aguilar.

De acuerdo con lo que se ha reportado en diversos medios, el contrato estipula que el matrimonio debe durar por lo menos 3 años y que no debe haber infidelidad. En caso contrario, Nodal estaría obligado a pagar 12 millones de dólares.

Presuntamente, para evitar esto, don Jaime González, papá de Christian, se volvió dueño del nombre de su hijo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Se dice que, con esta acción, González controlaría las finanzas de su hijo por otros 10 años, lo que evitaría que los Aguilar tocaran su fortuna.

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