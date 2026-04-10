¿Pepe Aguilar está molesto? Tras reunión de Emiliano y Majo Aguilar, lanza mensaje: “Cómo nos criaron”

El reciente reencuentro entre Emiliano Aguilar y su prima Majo Aguilar sorprendió no solo a internautas, si no al parecer, también a su propia familia. Ahora es Pepe Aguilar quien lanzó un polémico mensaje que muchos asociaron a sus sobrinos. ¿Arremetió contra ellos?

Emiliano Aguilar se dice orgulloso de su prima, Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

¿Por qué Majo Aguilar y Emiliano Aguilar se reunieron recientemente?

Luego de volver a coincidir, Majo Aguilar y Emiliano Aguilar despertaron especulaciones sobre una posible colaboración musical, ya que ambos continúan desarrollándose como artistas.

Por un lado, Majo Aguilar se mantiene firme en el regional mexicano, participando en distintos escenarios y acumulando reconocimientos. En contraste, Emiliano ha dado un giro en su trayectoria y actualmente se enfoca en el rap.

El texto que Emiliano compartió junto a las imágenes decía lo siguiente:

Tanto tiempo sin vernos. Te quiero un chin** prima @majo__aguilar. Aquí ando a la orden. Emiliano Aguilar

Ahora, Emiliano fue quien reveló más detalles de su reencuentro, y aseguró que fue una gran plática y no descartó la oportunidad de trabajar juntos: “ La quiero mucho… ayer la vi y fuimos a comer y estuvo bien chido, la neta fue una buena plática. (...) No sé si deba decirlo, pero posiblemente hay algo por ahí ”, aseveró.

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¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar a la reunión de Majo y Emiliano Aguilar?

Tras la viralización de la fotografía de Emiliano Aguilar y Majo Aguilar, Pepe Aguilar compartió en sus historias de Instagram un video con una reflexión que rápidamente fue interpretada por internautas como una indirecta.

En el clip, el intérprete mexicano aborda la responsabilidad personal sobre las decisiones de vida, dejando de lado el peso del pasado:

Después de cierta edad ya no somos producto de cómo nos criaron, se convierte en una decisión personal vivir como lo hacemos. Vídeo compartido por Pepe Aguilar

Además, el cantante hace hincapié en la importancia de la sanación emocional como un proceso individual de las personas:

El algún momento culpar a nuestro pasado se convierte en una distracción de ese futuro que queremos. La sanación es una responsabilidad de cada uno. El crecimiento es una decisión. Vídeo de Pepe Aguilar

Aunque Pepe Aguilar no mencionó nombres ni situaciones específicas, el momento en el que compartió el video fue suficiente para que muchos lo interpretaran como una postura frente al reencuentro entre su hijo y su sobrina.

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Pepe Aguilar lanza mensjae tras reunión de Emiliano y Majo Aguilar / IG: pepeaguilar_oficial y canva

¿Cómo fue el reciente encuentro entre Emiliano Aguilar y la prensa?

Por medio de redes sociales, el periodista Ernesto Buitrón difundió un video en el que se observa a Emiliano Aguilar protagonizando un momento tenso con representantes de la prensa.

En la grabación se aprecia cómo varios reporteros lo siguen mientras intentan obtener declaraciones. Ante la insistencia, el hijo mayor de Pepe Aguilar pide que lo dejen tranquilo y expresa su molestia.

En cierto momento, uno de los comunicadores hace contacto físico con él, lo que eleva aún más la tensión. Emiliano, alterado y sin importarle la presencia de cámaras, lanza una advertencia:

Luego me cambian las palabras. Carnal, me tocas y te voy a partir tu ma…, ca… Son bien buitres, la neta. Emiliano Aguilar

Tiempo después compartió un vídeo en sus redes sociales para aclarar la situación, afirmando que su reacción se debió a que, además de que iba tarde para su vuelo, algunos periodistas presentes tergiversan sus declaraciones.

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