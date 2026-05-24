Comediantes mexicanos se agarran a golpes en escenario durante show EN VIVO: ¡Así fue el momento! VIDEO

A unos días de la pelea protagonizada por Kimberly ‘la más preciosa’ en un reality show, ahora unos comediantes mexicanos son el centro de críticas.

Un curioso momento se ha viralizado en redes sociales, pues un par de famosos comediantes mexicanos se agarraron a golpes en pleno show y ante la mirada de cientos de asistentes que se encontraban presentes. ¿Por qué pelearon?

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¿Quiénes son los comediantes mexicanos que se pelearon durante un show en vivo?

La polémica se centra en Rulo Matías y Josuesy, comediantes que protagonizaron un explosivo altercado frente al público durante un espectáculo de roast.

Dicho formato es conocido precisamente por permitir insultos y burlas entre los participantes con la intención de divertir al público. Sin embargo, la situación se salió de control y dejó abiertas varias interrogantes: ¿todo fue real o se trató de una estrategia para llamar la atención?

Aquí algunos de los comentarios:



“Josuesy demostrando lo poco profesional que es, no me extraña viniendo de un tipo tan malo para la comedia”,

“La comedia está más viva que nunca” y,

“Salió tibio el Josuesy”.

La polémica no continuó ahí pues el asunto continuó generando debate en redes sociales.

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Evento de Josuesy y Rulo Matías / FB: Only Josuesy

¿Cómo fue el momento en el que Josuesy y Rulo Matías se pelearon?

La discusión escaló inesperadamente cuando, en medio del intercambio de bromas, Josuesy perdió la calma y le soltó una fuerte cachetada a Rulo Matías frente a todos los asistentes.

Las imágenes muestran cómo, tras el golpe, Josuesy intenta retroceder rápidamente para ponerse en guardia, pero de manera casi inmediata cae al suelo.

El video fue publicado por Rulo Matías, quien compartió el siguiente mensaje:

No aguantó el ‘buey’ (emoji), jajaja. Rulo Matías

En medio del forcejeo también resultó afectado el comediante conocido como Gianni Pex, quien aparentemente recibió encima toda su bebida durante el altercado.

El clip se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre lo ocurrido y a compartir opiniones divididas sobre la autenticidad del enfrentamiento.

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¿Quién es Josuesy y qué contenido hace?

Josuesy es un comediante y creador de contenido mexicano que se ha hecho famoso en la escena del stand up y el humor.

Su popularidad ha crecido principalmente a través de redes sociales, donde comparte fragmentos de shows, colaboraciones con otros comediantes y contenido de su día a día, desde un punto de vista cómico.

En TikTok ya tiene más de medio millón de seguidores, comunidad que ha conformado durante los últimos meses, gracias al éxito de su contenido.

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