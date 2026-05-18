Manuel Medrano detiene concierto en Tecate Emblema 2026 por pelea: “No se vayan a pegar”

Lo que pintaba como una noche romántica con Manuel Medrano en Tecate Emblema 2026 terminó en tensión cuando una pelea entre fans lo obligó a parar el show. El cantante reaccionó en vivo y lanzó un mensaje que ya es viral.

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¿Qué pasó en el concierto de Manuel Medrano durante Tecate Emblema 2026 y por qué detuvo el show?

La presentación de Manuel Medrano transcurría con normalidad hasta que el cantante detectó una pelea entre asistentes en medio del público. El colombiano decidió interrumpir el concierto por unos instantes y dirigirse directamente a quienes estaban involucrados en el conflicto.

“¿Todo bien? Hola, México, te amo. Nunca nadie se había agarrado a put… en un concierto mío, pero no se lastimen”. Manuel Medrano

Las palabras del cantante provocaron reacciones entre los asistentes, quienes comenzaron a grabar el momento con sus celulares. Para muchos fans, fue inesperado ver al intérprete detener su show, especialmente porque suele caracterizarse por conciertos tranquilos y románticos.

Tras pedir calma, el artista esperó unos segundos para asegurarse de que la situación estuviera bajo control antes de continuar con el espectáculo. Aunque algunos asistentes pensaron que el concierto podría terminar antes de tiempo, el colombiano optó por relajar el ambiente contando una experiencia personal relacionada con peleas durante su juventud.

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¿Hubo heridos en la pelea del concierto de Manuel Medrano en Tecate Emblema 2026 y cuál habría sido el motivo del altercado?

Sí, aunque la pelea en el concierto de Manuel Medrano en Tecate Emblema 2026 no escaló dentro del show, en redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos donde claramente se observa que los involucrados sí resultaron lesionados, lo que encendió aún más la conversación.

En los clips que se hicieron virales, se aprecia a dos hombres con visibles golpes en el rostro. Uno de ellos llamó especialmente la atención porque tenía el ojo hinchado, ensangrentado e incluso parcialmente cerrado, lo que provocó preocupación entre los asistentes y usuarios en redes, quienes llegaron a temer que la lesión fuera grave.

En cuanto al motivo de la pelea durante el festival Tecate Emblema 2026, el joven relató que la pelea ocurrió en medio de la multitud cuando el agresor comenzó a abrirse paso entre la gente argumentando que buscaba a su hija de 12 años. En ese movimiento, ambos comenzaron a rozarse debido a la falta de espacio y, tras un leve contacto con la mujer que acompañaba al hombre, la situación escaló rápidamente. Según su testimonio, el sujeto reaccionó de forma violenta y lo golpeó en más de una ocasión, lo que desató el conflicto.

Aunque reconoció que no debió responder, confesó que reaccionó de forma instintiva debido a experiencias pasadas relacionadas con la violencia, por lo que decidió devolver el golpe, lo que convirtió el incidente en una riña. El afectado también expresó su molestia y decepción hacia el cantante Manuel Medrano, ya que aseguró que el artista se percató de lo ocurrido durante el concierto, pero no intervino ni detuvo el show, situación que le hizo cuestionar su empatía hacia el público.

El incidente desató críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la actuación del personal de seguridad del evento. Comentarios como:



“¿Y los de seguridad bien gracias?”

“Pobre chico, nadie hizo nada”

“¿Por qué Manuel Medrano no llamó a seguridad con el micrófono?”

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¿Qué dijo Manuel Medrano después de la pelea entre asistentes en Tecate Emblema 2026?

Después del momento de tensión, el Manuel Medrano quiso bajar la intensidad del ambiente y compartió una anécdota sobre su etapa escolar. Según contó, en alguna ocasión llegó a pelearse en la calle cuando intentaban robarle sus pertenencias.

Manuel Medrano “Yo me daba de golpes en la calle cuando estaba en el colegio porque no me gustaba que me robaran, ¿pero en un festival? No se vayan a pegar (…), ¿están listos? Vamos a empezar donde quedamos”.

El comentario provocó algunas risas y aplausos entre el público del Tecate Emblema 2026, quienes celebraron que el cantante intentara recuperar el ánimo del concierto pese al incómodo momento.