Inauguran Festival de las Flores y Jardines 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y Patricia Elías Calles, organizadora del Festival de las Flores y Jardines (FYJA) 2026, inauguraron la décima edición de este evento que se lleva a cabo sobre Masaryk, Parque Lincoln y Parque América, donde se espera la asistencia de 500 mil visitantes nacionales y extranjeros del jueves 30 de abril al 4 de mayo.

Con la temática México, el FYJA 2026 se presenta como un llamado a la unión y al trabajo conjunto entre ciudadanos, artistas, empresarios y gobierno, a través de intervenciones florales que transforman el espacio público.

Festival de Flores y Jardines 2026 / Cortesía

FYJA 2026 transforma el espacio público de Miguel Hidalgo

Durante la inauguración, Mauricio Tabe reconoció el talento de los participantes y organizadores del festival, destacando que se trata de un proyecto impulsado por quienes creen en la naturaleza, el diseño y la comunidad.

El alcalde subrayó que el Festival de las Flores y Jardines no recibe recursos públicos y que demuestra que los cambios positivos se generan desde la sociedad.

“Hoy Miguel Hidalgo vuelve a florecer y se convierte una vez más en el jardín más hermoso de toda la Ciudad de México y es gracias a este esfuerzo de FYJA 2026".

Desde la Galería Torre del Reloj, ubicada en el Parque Lincoln, Tabe manifestó su orgullo por encabezar una comunidad activa y comprometida con el mejoramiento de sus espacios.

“Yo digo que Miguel Hidalgo es lo mejor de la Ciudad y es lo mejor de la Ciudad, gracias a su gente, a nuestras vecinas y vecinos que luchan todos los días porque nuestras colonias, nuestros parques nuestras calles mejoren y vecinas como las que hoy representan FYJA que le dan vida de una manera extraordinaria y hacen que luzcan estos espacios públicos”.

Festival de Flores y Jardines 2026 / Cortesía

Festival de las Flores y Jardines 2026 invita a la unión y al turismo

Mauricio Tabe explicó que el festival demuestra el impacto positivo que se logra cuando sociedad civil, artistas, empresarios y gobierno trabajan de forma conjunta, al cambiar la experiencia urbana con creatividad y diseño.

“Vean el cambio que se vive a lo largo de estos días, y tiene una gran temática este Festival de las Flores 2026, que es México, que debe ser una palabra de encuentro y de unión entre quienes somos hermanos, entre quienes compartimos una cultura, no de división, sino de trabajo en equipo”.

El alcalde invitó a vecinos y visitantes a recorrer Masaryk y las calles de Polanco, las cuales se convierten en un corredor turístico con 109 estructuras colocadas en negocios, hoteles y restaurantes, garantizando limpieza y orden.

Por su parte, Patricia Elías Calles destacó que el festival es resultado de meses de trabajo y colaboración colectiva, que hoy se consolida como un regalo para la Ciudad de México.

“Cada año nos sorprenden y no necesariamente con un retorno económico, sino por algo mucho más valioso, embellecer la Ciudad, activar el espacio público y construir comunidad, gracias de verdad a todos los paisajistas, floristas, diseñadores, arquitectos, artesanos y equipos de montaje”.

Finalmente, se informó que Masaryk será peatonal el sábado 2 y domingo 3 de mayo, por lo que permanecerá cerrada al flujo vehicular y se recomienda a los asistentes acudir en transporte público.