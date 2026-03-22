Concierto de Grupo Firme termina en pelea campal entre fans; hombre golpeó a mujeres | VIDEO

Un concierto de Grupo Firme en Honduras, era uno de los eventos musicales más esperados del fin de semana para el país centroamericano. El evento se desarrollaba con normalidad, pero un episodio de violencia generó alarma entre los asistentes y desató una ola de críticas en redes sociales. ¡Te contamos todo!

Mhoni Vidente lanza preocupante advertencia al Grupo Firme. / Facebook: Grupo Firme

¿Cómo fue la pelea en concierto de Grupo Firme? Video

Los hechos ocurrieron la noche del 20 de marzo en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde miles de personas acudieron para disfrutar del concierto de Grupo Firme.

Videos difundidos en plataformas digitales muestran el momento en que una discusión entre asistentes escala rápidamente hasta convertirse en una riña campal, el protagonista fue un hombre que comenzó a agredir a las personas. Empujones, golpes y gritos marcaron la escena, provocando pánico entre quienes se encontraban cerca del altercado.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando dos mujeres intentaron intervenir para separar a los agresores. Sin embargo, ambas fueron empujadas con fuerza, lo que provocó que una de ellas cayera contra las gradas del recinto.

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Pelea en concierto de Grupo Firme / IG: escandala

¿El concierto de Grupo Firme se canceló tras pelea de fans?

De acuerdo con los testimonios y grabaciones compartidas en redes sociales, el concierto de Grupo Firme continuó con normalidad, aún cuando las gradas estaban en evidente caos.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un informe detallado sobre lo ocurrido. Aunque no existe confirmación oficial sobre personas con heridas graves ni sobre la detención del presunto agresor, reportes señalan que las mujeres que cayeron sí presentan heridas, algo que no ha sido revelado.

El comportamiento violento del individuo continuó pese a los intentos de otros espectadores por detenerlo, lo que incrementó la tensión en la zona. Algunos asistentes optaron por retirarse del lugar para evitar resultar heridos, mientras otros exigían la intervención del personal de seguridad.

La agrupación tampoco ha hecho referencia a la pelea, pues en sus redes sociales solo han compartido imágenes de su show.

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Grupo Firme?

Grupo Firme es una de las agrupaciones más exitosas del regional mexicano en la actualidad. La banda fue fundada en 2014 en la ciudad de Tijuana, Baja California, por el vocalista Eduin Caz y su amigo Jhonny Caz. Desde sus inicios, el grupo apostó por una propuesta dentro del género de banda sinaloense.

El gran impulso de Grupo Firme llegó entre 2019 y 2020, cuando varias de sus canciones se volvieron virales. A lo largo de su carrera, Grupo Firme ha lanzado múltiples éxitos que se han convertido en himnos para sus seguidores. Estas son algunas de las más populares:



“Ya supérame”: Uno de sus mayores éxitos virales, especialmente por su versión en vivo.

“El tóxico” (con Carin León): Un tema que habla de relaciones complicadas.

“En tu perra vida”: Canción intensa de despecho.

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