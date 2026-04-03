Majo Aguilar, al igual que Ángela Aguilar, enfrenta bajas ventas en sus próximos conciertos: ¿Se cancelan?

La Dinastía Aguilar es una familia que se encuentra constantemente en la polémica. Ahora Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, es la que se encuentra en un preocupante momento. En horas recientes ha trascendido que sus conciertos tanto en México como Estados Unidos, estarían teniendo bajas ventas, poniendo en peligro... ¿su gira?

Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar

¿Por qué aseguran que los conciertos de Majo Aguilar tienen bajas ventas?

A pesar de su reciente reconocimiento en premios y otros proyectos, Majo Aguilar no ha tenido las ventas esperadas en sus próximas presentaciones. La cantante registra una baja respuesta del público en dos de sus presentaciones más importantes: el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y un concierto en California.

Majo Aguilar, además de su carrera, ha tenido recientes problemas o hasta declaraciones cruzadas con Ángela Aguilar, su prima. Lo anterior ha sido, para muchos, razón por la que no ha tenido las ventas esperadas.

El Auditorio Nacional es uno de los recintos en México con mayor tradición e historia (si no es el que más), pero en imágenes sacadas del portal que ofrece sus boletos, puede observarse una baja afluencia de público, en un lugar que tiene aforo para 10 mil personas.

El concierto tiene como fecha el 13 de noviembre de este año. ¿Se concretará?

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Majo Aguilar y baja venta de boletos / Ticketmaster

¿Majo Aguilar cancelará sus conciertos tras bajas ventas?

El espectáculo de Majo Aguilar titulado “Se armó el baile”, fue anunciado como el cierre de su gira y una celebración de la música mexicana con banda y mariachi, dicho cierre es en el Auditorio Nacional.

Una situación similar se observa en su presentación del 2 de mayo de 2026 en el Hard Rock Live Sacramento, en Wheatland, California. En este caso, el panorama es aún más crítico: más del 85% de los boletos continúan disponibles en un recinto con capacidad de entre 2,500 y 4,000 asistentes.

A pesar de las recientes críticas y señalamientos sobre el boletaje, Majo Aguilar no ha hecho comentarios al respecto, y se espera que su gira continúe de manera normal hasta nuevo aviso.

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¿Majo Aguilar fue internada por presunto abuso de sustancias? / IG: @majo__aguilar

¿Quién es Majo Aguilar y cuáles son sus canciones más conocidas?

Majo Aguilar es hija del cantante Antonio Aguilar Jr. y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Además, es prima de Ángela, Leonardo y Emiliano Aguilar, con quienes comparte el legado artístico de la dinastía.

Durante sus primeros años lanzó sencillos en inglés y español, explorando sonidos distintos al regional mexicano. Encontró un espacio en el mariachi, lo que le permitió ganar reconocimiento dentro del género.

Recientemente ganó dos galardones en Premio Lo Nuestro, incluyendo “Artista femenina del año en Música Mexicana” y “Mejor combinación femenina” por el tema “Brujería” junto a Yuridia.

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