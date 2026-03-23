Amanda Miguel, tras rechazar a Ángela Aguilar, se deja ver con Majo Aguilar, ¿colaboración? FOTO

Amanda Miguel protagonizó recientemente una polémica con Ángela Aguilar, luego de expresar su interés por colaborar con artistas como Belinda y Karol G, pero reaccionar con una mueca de desagrado cuando se le preguntó si le gustaría trabajar con la hija de Pepe Aguilar. Sin embargo ahora, la famosa mostró su simpatía con Majo Aguilar y sorprende al aparecer posando junto a ella en un concierto.

¿Ángela Aguilar le respondió a Amanda Miguel? / Redes sociales

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¿Qué dijo Amanda Miguel sobre colaborar con Ángela Aguilar?

Durante su participación en “De primera mano”, Amanda Miguel habló sobre el talento femenino en la música. En ese contexto, Amanda Miguel elogió a Belinda y a Karol G, pero al ser cuestionada directamente sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar, respondió:

“No me llama la atención su voz”. Amanda Miguel

La intérprete argentina también comentó que ha estudiado música y que presta atención tanto a la técnica como al mensaje que proyectan los artistas. Señaló que observa la integridad y lo que transmiten en sus composiciones y presentaciones.

Esta declaración se da meses después de que circulara en redes sociales un video en el que supuestamente se veía a Ángela Aguilar intentando subir al escenario junto a Amanda Miguel, pero ella no la dejó, material que posteriormente fue desmentido.

Ademas semanas antes, Amanda Miguel mostró su simpatía por Cazzu, la cantante señaló que le gusta mucho la intérprete de “Con otra” y la describió como:

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer. Es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo… es muy atractiva”. comentó Amanda Miguel

Amanda Miguel aclara que no despreció a Ángela Aguilar / Redes sociales

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¿Cómo fue el encuentro entre Amanda Miguel y Majo Aguilar?

Amanda Miguel invitó a Majo Aguilar a su concierto y presumió en redes su reunión con fotografías y videos en las que las intérpretes se abrazan e intercambian algunas palabras.

“Qué lindo fue conocerte y tenerte de invitada anoche en el show de Colima, hoy el público te espera Majo Aguilar. Disfruta mucho, nos veremos pronto”. Amanda Miguel

Después Majo Aguilar reaccionó con un mensaje: “Amanda hermosa! Qué gusto coincidir ayer en Colima! Tu voz, corazón y presencia simplemente inigualables. Te mando un beso muy grande, todo mi cariño”.

Amanda Miguel presume su encuentro con Majo Aguilar, ¿pelusea nuevamente a Ángela Aguilar? / Redes social

Además en el video Majo Aguilar comparte su emoción de conocer a la cantante y opinó sobre su talento: “Un placer conocer a alguien tan grande como Amanda Miguel. Muy pocas mujeres tienen esa fuerza interpretativa y el poder que tiene para hacernos vibrar y sentir. Un placer conocerte, Amanda; siempre fan. Gracias por este momento.”

Hasta el momento se desconoce si Amanda Miguel y Majo Aguilar harán una colaboración.

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¿Amanda Miguel desprecia colaborar con Ángela Aguilar?

Tras la polémica que la vinculó con un supuesto desprecio hacia Ángela Aguilar, Amanda Miguel rompió el silencio y aclaró todo frente a las cámaras de “Hoy”.

“Qué tema tan pesado y ustedes lo hacen más. Yo creo que son ustedes los que no la quieren, son ustedes, como que le buscan a que se prenda fuego, un pajar completo con un cerillito”.

Agrego:“La vida me tiene muy feliz como para ponerme a hablar de un team y de odio, ser team de alguien, no me interesa”. Amanda Miguel

Finalmente, la cantante también dejó en claro que no quiere entrar en polémicas: “No me interesa hablar del tema, tengo muchas otras cosas en las que pensar bien bonito”.

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