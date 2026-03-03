Amanda Miguel revela si volverá a enamorarse tras la muerte de Diego Verdaguer: “Ser mío nada más”

La cantante Amanda Miguel habló sobre su vida sentimental a cuatro años de la muerte de Diego Verdaguer, con quien compartió más de 45 años de relación. La intérprete, reconocida por éxitos como “Castillos”, fue cuestionada recientemente sobre la posibilidad de volver a enamorarse y abrir nuevamente su corazón tras enviudar en 2022.

Amanda Miguel / Redes sociales

¿De qué murió Diego Verdaguer?

La muerte de Diego Verdaguer ocurrió el 27 de enero de 2022 en Los Ángeles, California. De acuerdo con la información dada a conocer en ese momento, el artista murió por complicaciones de salud derivadas del Covid-19.

Su partida generó múltiples reacciones en el medio artístico y entre el público que siguió su trayectoria durante décadas. Verdaguer desarrolló una carrera musical tanto en Argentina como en México y compartió escenario en diversas ocasiones con Amanda Miguel.

Tras su muerte, la cantante ha mencionado que lo extraña profundamente y que lamenta que no haya podido conocer a sus nietos. También ha señalado que su familia y seres queridos han sido un apoyo constante durante este periodo.

Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a Diego Verdaguer. / Instagram: @yoamandamiguel

¿Amanda Miguel le dará una nueva oportunidad al amor?

Durante una conversación con Yordi Rosado, Amanda Miguel fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de volver a tener pareja. La cantante señaló que, aunque existen personas interesadas en ella, no tiene planes de iniciar una relación.

Añadió que solo consideraría abrir nuevamente su corazón bajo una condición específica: que la persona que llegara a su vida le prometiera exclusividad absoluta.

La intérprete señaló que nunca imaginó quedarse viuda y que la experiencia que le tocó vivir fue un proceso que la llevó a crecer en distintos aspectos personales. Indicó que la situación fue fuerte, pero que le permitió reaccionar en varios ámbitos de su vida.

“Yo la verdad es que no, no tengo ganas de tener pareja. Aprendí a estar sola y me encanta. Al menos que encontrara un hombre que me prometiera ser mío nada más, que lo dudo mucho porque todos los hombres son terribles, terribles… Nunca me imaginé quedarme viuda y lo que me tocó vivir me sirvió porque yo crecí. Fue tan fuerte para mí porque nunca pensaba quedarme viuda y me sirvió de una manera que me hizo reaccionar en muchos aspectos de mi vida y crecí” Amanda Miguel

¿Cómo fue la historia de amor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer?

La historia entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer comenzó en 1975 en Buenos Aires, Argentina, cuando se conocieron de manera casual en la calle. De acuerdo con lo relatado en distintas entrevistas, el cantante quedó impactado por ella desde el primer momento.

En ese entonces, Verdaguer ya contaba con una carrera consolidada en su país. Sin embargo, fue Amanda Miguel quien decidió que ambos se trasladaran a México para impulsar su crecimiento profesional en la industria musical.

Con el paso de los años, no solo consolidaron sus carreras, sino también su vida familiar. Fruto de su matrimonio nació Ana Victoria, quien siguió sus pasos en la música.

A lo largo de su relación enfrentaron diferentes etapas, incluyendo separaciones e incluso una infidelidad que fue reconocida públicamente. Pese a ello, continuaron juntos tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Durante más de 45 años compartieron escenarios, giras y proyectos musicales, además de su vida privada. Tras la muerte de Diego Verdaguer en 2022, Amanda Miguel ha continuado con su carrera artística y presentaciones.

