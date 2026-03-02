¿J Balvin despotricó vs. Christian Nodal? Lanzó contundente dardo en medio de polémica con Cazzu

Hace unos días, Christian Nodal volvió a encender las redes sociales tras compartir un contundente mensaje en su canal de difusión, donde lanzó fuertes señalamientos contra su expareja, Cazzu.

El intérprete de regional mexicano cuestionó que la cantante se molestara por la canción Rosita, de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco, la cual generó polémica por el verso: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Rauw Alejandro rompe el silencio y responde a Cazzu y Christian Nodal por “Rosita” / Redes sociales

¿Qué le respondió Christian Nodal a Cazzu por la polémica de la canción “Rosita”?

Christian Nodal consideró exagerada la reacción de su ex e incluso la calificó como un drama. “¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’”, expresó.

Christian Nodal defendió que la mención en la canción no debe interpretarse como un ataque. “Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada. No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”, explicó.

No solo eso, horas más tarde Nodal habló de su paternidad y acusó a Cazzu de no ser sincera y de caer en contradicciones respecto a sus declaraciones sobre la manutención.Asimismo, negó haber bloqueado permisos de viaje para que la artista pudiera salir del país con su hija y la retó públicamente a presentar pruebas que respalden lo que ha afirmado.

Christian aseguró en su canal de difusión: “Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”.

Mira: Cazzu hace inesperada confesión sobre su hija tras declaraciones de Nodal sobre “violencia vicaria”

Rauw Alejandro rompe el silencio y responde a Cazzu y Christian Nodal por “Rosita” / Redes sociales

¿Cómo fue el pleito entre Christian Nodal y J Balvin?

Sin embargo, muchos internautas no tardaron en recordar que el propio Christian Nodal también protagonizó “un dramón” hace algunos años, cuando J Balvin se burló del filtro de tatuajes del sonorense y apareció en una historia de Instagram usando un efecto inspirado en su rostro.

En aquel 2022, Nodal respondió visiblemente molesto: “Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la prensa”, expresó entonces.

El intérprete también cuestionó lo que consideró una incongruencia por parte del colombiano. “No es nada coherente que el cabrón tenga un documental hablando de la paz, de vibras y de energía, y en su Instagram, que tiene millones, subió una foto para que hagan burla de mí, cuando claramente me estoy levantando de una mierda bien fea que viví”, declaró en ese momento.

La tensión escaló al terreno musical, pues Christian Nodal lanzó una tiradera titulada Girasol, en la que alude a la presunta doble moral del reguetonero y deja ver que la polémica trascendió más allá de las redes sociales.

La misma Joanna Vega-Biestro recordó la semana pasada este pleito y criticó que Christian Nodal minimice el enojo de Cazzu con la frase “qué dramón” cuando aseguró que él hizo lo mismo con Balvin se burló de él.

Mira:Shanik Berman estalla vs. Cazzu por “usar” a su hija como “venganza” contra Nodal: “Te abandonaron a ti”

Reviven pleito de Christian Nodal y J Balvin en 2022 por que se burló de el cantante con un filtro. / Redes sociales

¿Qué dijo J Balvin sobre la paternidad de Christian Nodal?

Ahora, en redes sociales se viralizó una fragmento de una transmisión en vivo, donde a J Balvin estaría hablando de la paternidad de Christian Nodal asegurando que como artistas hay que dar buen ejemplo.

Según J Balvin él no es nadie para juzgar y hablar de la vida del cantante mexicano.

“Lo de Nodal obviamente no soy nadie para juzgarlo. Estaba pasando un mal momento,yo hice mi chiste sin mal intención, estamos para dar ejemplo, no andar regando por ahí oscuridad y mal ejemplo porque nos sigue mucha gente es parte de nuestra responsabilidad”. Christian Nodal

Aunque el clip es real y ha sido compartido como si fuera una opinión reciente sobre la paternidad de Nodal, en realidad no es actual. J Balvin no ha hecho declaraciones recientes sobre su rol como padre; sus palabras corresponden a la polémica que ambos protagonizaron en el pasado.

Mira: Rauw Alejandro responde contundente a Cazzu y a Nodal por la polémica de “Rosita” ¿pidió disculpas?