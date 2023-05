Christian Nodal revive tiradera a J Balvin y asegura que lo tiene bloqueado: “hay personas falsas”

Christian Nodal y J Balvin protagonizaron una fuerte discusión en redes sociales, hasta el cantante de regional mexicano le escribió una “tiradera”.

Christian Nodal fue el más reciente invitado de Franco Escamilla en su canal de YouTube llamado Tirando Bola y en este el cantante de regional mexicano revivió la polémica al lado de J Balvin.

Fue hace más de un año que el mexicano y el colombiano protagonizaron una tremenda controversia en redes sociales, pues Nodal cambió radicalmente de look y fue comparado con Balvin, lo que generó diversos memes.

Fue así que el intérprete de Tranquila reaccionó y hasta compartió una de estas imágenes en Instagram, lo que causó ardua molestia a Christian, por lo que arremetió en su contra y hasta le escribió una tiradera al estilo Bizzarrap.

Christian Nodal contó que pasó un difícil proceso cuando peleó con J Balvin. / Facebook: Christian Nodal

Finalmente, todo habría quedado en buenos términos; sin embargo, el interptrete de Botella tras Botella habló más al respecto de esta polémica y compartió por qué su nula relación con el artista colombiano.

“Yo estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había contexto más privado de mensajes y de videollamadas. Entonces yo creo que el compa no más quería hacer un dueto o algo y yo venía como ‘no voy a ser el meme de nadie más’… Y pues me le fue encima”, comenzó.

J Balvin compartió en Instagram un meme sobre Christian Nodal. / Instagram: @jbalvin

Y agregó: “era como de ‘ya paréenle a su carrito, pues’… Sí, hablé con él, pero la verdad es que siento que hay personas reales y hay personas falsas. Yo me considero una persona bien real… Yo me creo todo lo que me digan; según hubo como un son de paz… Pero nada, ya todo bien, ya está bloqueado”.

Así lo dijo Christian Nodal:

Franco Escamilla aplaudió esa faceta de Nodal, aunque él dejó claro que nunca lo volverán a ver en modo agresivo; sin embargo, usuarios opinaron al respecto y destacaron que Christian “se lo tomó muy en serio”.

“Sigo pensando que Nodal se lo tomó muy mal para lo que era”, “Balvin ni le hizo nada, ni le dijo nada, nada más dijo que se parecían”, “Adoro los finales felices”, “La peor tiradera de la historia”, “Al menos reconoció que lo hizo para desquitarse”, fueron algunos comentarios.