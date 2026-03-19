Amanda Miguel reacciona furiosa a quienes dicen que rechaza a Ángela Aguilar: “Son ustedes que no la quieren”

Hace unos días, Amanda Miguel se vio envuelta en una polémica tras ser acusada de despreciar a Ángela Aguilar. Todo comenzó durante una entrevista en la que le preguntaron sobre su interés en colaborar con artistas jóvenes. La cantante mostró entusiasmo al mencionar a famosas como Belinda y Karol G, pero cuando escuchó el nombre de Ángela Aguilar, su gesto llamó tanto la atención que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué dijo Amanda Miguel sobre colaborar con Ángela Aguilar?

Durante su participación en “De primera mano”, Amanda Miguel habló sobre el talento femenino en la música. En ese contexto, Amanda Miguel elogió a Belinda y a Karol G, pero al ser cuestionada directamente sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar, respondió:

“No me llama la atención su voz” Amanda Miguel

La intérprete de “Castillos” también comentó que ha estudiado música y que presta atención tanto a la técnica como al mensaje que proyectan los artistas. Señaló que observa la integridad y lo que transmiten en sus composiciones y presentaciones.

Esta declaración se da meses después de que circulara en redes sociales un video en el que supuestamente se veía a Ángela Aguilar intentando subir al escenario junto a Amanda Miguel, pero ella no la dejó, material que posteriormente fue desmentido. Ademas semanas antes, Amanda Miguel mostró su simpatía por Cazzu.

Amanda Miguel aclara que no despreció a Ángela Aguilar / Redes sociales

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¿Qué dice Amanda Miguel sobre Cazzu?

Durante el encuentro con medios para anunciar su tour “Él me mintió World Tour”, Amanda Miguel fue cuestionada sobre otras figuras femeninas de la música actual y opinó sobre Cazzu.

La cantante, de 69 años, señaló que le gusta mucho la intérprete de “Con otra” y la describió como “un portento de mujer”. En sus palabras, resaltó su presencia física y su atractivo, además de reconocerla como una figura que sabe adueñarse del escenario. Amanda Miguel expresó:

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer. Es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo… es muy atractiva”, comentó.

Las declaraciones se dieron en el marco de la promoción de su nueva gira, que llevará el nombre de uno de los temas más representativos de su carrera.

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Amanda Miguel habló de Cazzu en su reciente presentación / Redes sociales / Facebook

¿Amanda Miguel desprecia colaborar con Ángela Aguilar?

Tras la polémica que la vinculó con un supuesto desprecio hacia Ángela Aguilar, Amanda Miguel rompió el silencio y aclaró todo frente a las cámaras de Hoy.

“Qué tema tan pesado y ustedes lo hacen más. Yo creo que son ustedes los que no la quieren, son ustedes, como que le buscan a que se prenda fuego, un pajar completo con un cerillito”. Amanda Miguel

Amanda Miguel / Captura de pantalla

Respecto a los llamados “teams” de fans o conflictos entre seguidores, Amanda subrayó que no está de parte de nadie:

“La vida me tiene muy feliz como para ponerme a hablar de un team y de odio, ser team de alguien, no me interesa”. Amanda Miguel

Finalmente, la cantante también dejó en claro que no quiere entrar en polémicas: “No me interesa hablar del tema, tengo muchas otras cosas en las que pensar bien bonito”.

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